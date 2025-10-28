Las autoridades del estado de Connecticut presentaron dos cargos adicionales contra Jonatan Nanita, padrastro de la niña Jacqueline “Mimi” Torres García, cuyos restos fueron encontrados dentro de un contenedor en una casa abandonada.

El caso, que ha conmocionado a todo el estado, ha revelado evidencia de un patrón de maltrato extremo contra la menor de 12 años, quien presuntamente fue atada y privada de alimento durante semanas antes de su muerte.

La Fiscalía acusó ahora a Nanita de manipulación de evidencia física y violación a las regulaciones sobre la disposición de un cadáver.

Según información publicada por NBC Connecticut, los nuevos cargos se basan en las declaraciones de dos amigos del acusado, quienes afirmaron haberlo acompañado a “recoger algo” dentro de una bolsa que desprendía un fuerte olor. Aunque dijeron desconocer su contenido, ahora creen que en esa bolsa estaban los restos de “Mimi”, posteriormente hallados en un contenedor abandonado por Nanita.

PUBLICIDAD

Nanita también enfrenta cargos graves, entre ellos asesinato y conspiración criminal.

UPDATE: All three suspects arrested in connection with the murder of a 12-year-old girl are on the docket to face a judge today. https://t.co/wdDYZjvpjr pic.twitter.com/uMt9peoa08 — WFSB Channel 3 (@WFSBnews) October 14, 2025

Las autoridades también presentaron cargos contra la madre de la menor, Karla García, y su tía, Jackelyn García. A medida que avanza la investigación, los fiscales sostienen que la madre participó activamente en el patrón de maltrato contra su hija, por lo que también enfrenta un cargo de asesinato.

La tía de la víctima fue acusada luego de que salieran a la luz detalles que apuntan a que vivió por un tiempo en la misma residencia y conocía los abusos a los que la niña era sometida, sin intervenir para detenerlos. La mujer incluso admitió que sabía que la menor “iba a morir”, ya que en los días previos a su fallecimiento la había visto extremadamente delgada tras pasar semanas sin recibir alimentos.

Los tres acusados por la muerte de “Mimi” permanecen bajo arresto mientras continúa el proceso judicial.