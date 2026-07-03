Mars Petcare US, empresa matriz de la marca de comida para perros Pedigree, ordenó el retiro voluntario de dos lotes de comida enlatada para perros que no cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la empresa.

En un comunicado emitido por la FDA se explicó que los lotes afectados son los de la comida enlatada Pedigree High Protein, con sabor a pollo y pato picados, de 13.2 onzas, con la numeración 613C3KKCFC y 613C1KKCFC. Mars detalló que la comida enlatada correspondiente a esos lotes podría contener material extraño de metal y plástico. “La presencia de metal afilado y material extraño en las latas podría representar un peligro para su perro. Los riesgos para la salud de los perros que ingieren objetos extraños punzantes pueden variar desde asfixia, hasta laceraciones u obstrucciones en el tracto gastrointestinal”, reza el comunicado, en el que se advierte a los consumidores que hayan alimentado a sus mascotas con el producto y tengan alguna preocupación, contacten a su veterinario inmediatamente.

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La empresa explicó que los dos lotes en cuestión fueron enviados a un proveedor externo que debía encargarse del decomiso y la destrucción de estos, pero se descubrió que aparentemente, el producto fue desviado fraudulentamente y vendido en el mercado estadounidense. “Mars está colaborando con las autoridades para determinar cómo estos productos llegaron al mercado. Nos comprometemos a proteger a las mascotas y a ayudar a los consumidores a identificar y retirar los productos afectados”, indicó la empresa, que especificó que hasta el momento no se han recibido informes de mascotas afectadas.

La empresa fue enfática en que el retiro del producto solo afecta a los dos lotes indicados y que ningún otro producto de Pedigree, o de Mars Petcare US, se ha visto afectado ni ha sido retirado del mercado.

Aquellas personas que hayan adquirido el producto pueden comunicarse directamente a la línea de servicio al cliente de Pedigree, al 1-800-525-5273 entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. (en horario del centro de Estados Unidos), o visitar el portal de Pedigree.