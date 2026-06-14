La Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) anunció el recogido y retiro voluntario la fórmula infantil en polvo Nara Organics, ante el riesgo de contaminación por Cloristridium botulinum.

El recogido del producto se da luego que el viernes, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificaran a Nara Organics sobre tres casos de botulismo en bebés que según los CDC, consumieron el producto. Los casos se reportaron en California, Washington y Pensilvania y los bebés fueron hospitalizados para recibir tratamiento.

Aunque los bebés estuvieron expuestos a fórmulas provenientes de solo tres lotes de la fórmula Nara, y hasta el momento no ha habido un resultado positivo, la empresa decidió retirar todos sus productos del mercado.

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El botulismo infantil es una enfermedad rara pero potencialmente mortal que representa una grave amenaza para la salud de los bebés. Ocurre cuando se ingieren esporas de Clostridium botulinum, las cuales colonizan el tracto intestinal y producen neurotoxinas botulínicas en el intestino inmaduro del bebé. Los bebés afectados pueden presentar síntomas como estreñimiento, dificultad para alimentarse, párpados caídos, pupilas lentas, hipotonía muscular, dificultad para succionar y tragar, llanto débil o alterado, debilidad generalizada, dificultad respiratoria y, posiblemente, paro respiratorio.

Se advierte que los clientes deben dejar de usar los productos afectados de inmediato. Si su bebé ha consumido el producto y presenta síntomas de botulismo infantil, como vómitos, diarrea, estreñimiento, dificultad para alimentarse, párpados caídos y llanto débil, debe comunicarse con su médico para recibir atención inmediata.

La fórmula infantil en polvo Nara Organics es vendida en las tiendas Target en todo Estados Unidos, en Target.com y Nara.com entre julio de 2025 y junio de 2026.

Los lotes afectados son los lotes de fórmula infantil de leche entera Nara Organics de 700 gramos con el código UPC 860013251901, fórmula infantil de leche entera Nara Organics de 400 gramos con código UPC 860013251918. Mientras los lotes disponibles en el mercado incluidos en el retiro son los siguientes:

408125075E14F2

708125076E14F2

708125083E14F2

408125139E14F2

708125141E14F2

708125145E14F2

708125174E14F2

709125273E14F2

709125280E14F2

709125288E14F2

409125307E14F2

70926019ENNB

70926029ENNB

70926035ENNB

70926039ENNB

70926042ENNB

El código está localizado en la parte inferior de la lata.

Se informó que Nara reembolsará automáticamente a todos los consumidores que compraron fórmula en su sitio web en mayo y junio de 2026. Otros clientes con producto sin usar pueden solicitar un reembolso tomando una foto de la parte inferior de cada lata y completando el formulario de reembolso disponible en este enlace.

Los clientes de Target pueden devolver su producto en las tiendas Target o seguir las instrucciones de devolución en línea de Target.

Para preguntas o más información, puede visitar el sitio web de Nara o comunicarse por correo electrónico a hello@nara.com.