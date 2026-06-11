El secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, dio a conocer hace unos días que se había detectado un caso de botulismo infantil en la Isla, que fue diagnosticado y tratado con celeridad, y el paciente se está recuperando satisfactoriamente.

Se trata, como explicó el doctor, de una enfermedad rara, pero grave. Sin el tratamiento adecuado puede llegar a ser mortal.

De acuerdo con el secretario, este es el primer caso de botulismo infantil que se reporta en Puerto Rico desde que hay estadísticas electrónicas, hace ya más de 20 años.

Es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 12 meses de edad.

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Ocurre cuando las esporas de la bacteria que la produce, Clostridium botulinum, llegan al intestino de un bebé, germinan y producen la toxina.

La toxina afecta el sistema nervioso y puede causar parálisis.

No se transmite de persona a persona.

Los bebés pueden exponerse a las esporas de la bacteria presentes en el ambiente, ya sea en el polvo, el suelo, o en alimentos no pasteurizados.

En el caso específico que se reportó, aunque se identificaron algunos posibles factores de riesgo, aún no se ha confirmado cuál fue la fuente de exposición que infectó al bebé de apenas un mes de edad. Se espera que las pruebas a las muestras que se enviaron al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmen la fuente, pero esos resultados tardan unos tres meses.

Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer entre los 3 y 30 días después de la ingestión de esporas.

Los síntomas principales incluyen:

-estreñimiento (a menudo es uno de los primeros síntomas)

-dificultad para alimentarse o succionar

-llanto débil o alterado

-flacidez generalizada

-disminución de actividad

-dificultad respiratoria

-pérdida de control de la cabeza

-disminución de la expresión facial y reflejos de succión o arcadas disminuidos

-ptosis (caída de los párpados) y pupilas lentas

Ante la sospecha de que un bebé pueda tener síntomas asociados al botulismo se debe buscar atención médica de manera inmediata.

Las medidas de prevención incluyen, entre otras:

-no dar miel a bebés menores de 12 meses de edad

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-evitar el consumo de alimentos en mal estado o potencialmente contaminados

-asegurarse de darle alimentos a los infantes de fuentes seguras

-mantener limpios los utensilios y superficies que estén en contacto con los alimentos para bebés

-no poner a los bebés ningún producto cuya procedencia usted desconozca.

El Departamento de Salud cuenta con un protocolo para atender los casos sospechosos de esta enfermedad, que se puso en vigor de manera inmediata con el reciente caso.

Existen tratamientos efectivos para la enfermedad, como la inmunoglobulina que se usó para tratar el reciente caso. Dependiendo de cuán severa sea la manifestación de la enfermedad, podría requerir cuidados intensivos y el uso de aparatos para asistir en la respiración. No obstante, si se atiende adecuadamente el paciente de botulismo infantil se recupera y por lo general no sufre de efectos a largo plazo.

Para más información sobre el botulismo infantil y seguridad alimentaria, pueden consultar los recursos educativos del Departamento de Salud en el portal www.salud.pr.gov/seguridad_alimentaria.