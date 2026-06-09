El secretario de Salud, doctor Víctor Ramos, dio a conocer este martes que recientemente se detectó en la Isla un caso de botulismo infantil, que fue diagnosticado y tratado con celeridad, y el bebé se está recuperando satisfactoriamente.

Según explicó el secretario, en declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa En Récord, que realiza La Fortaleza cada semana, el pasado 27 de mayo el Hospital Pediátrico Universitario notificó la sospecha del caso de botulismo infantil, y de ese mismo día establecieron comunicación con el Infant Botulism Treatment and Prevention Center, en California, que es el centro designado por el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para atender el botulismo infantil, para realizar una consulta clínica y determinar si el infante era candidato para el tratamiento con inmunoglobulina BabyBIG.

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Agregó que al día siguiente se determinó que había que darle el tratamiento, y el 29 de mayo ya estaba el tratamiento en la Isla y se le administró al paciente.

“Y ha tenido una evolución favorable significativa después que se le dio la inmunoglobulina”, afirmó el secretario.

Se trata, dijo Ramos, del primer caso de esa enfermedad que se reporta en Puerto Rico desde que hay estadísticas electrónicas, hace ya más de 20 años.

Explicó que, siguiendo el protocolo para tales casos, el 28 de mayo se colectaron y enviaron las muestras de excreta al CDC para detectar si era botulismo. El 5 de junio recibieron los resultados preliminares confirmando el positivo de toxina botulímica.

Agregó que se identificaron posibles factores de riesgo, y se enviaron muestras de esas posibles fuentes de exposición al CDC, pero esos resultados tardan “como tres meses” en recibirse, así que al momento no se ha confirmado cuál fue la fuente de exposición.

El secretario explicó que el botulismo infantil “es una enfermedad rara, pero grave”, que afecta principalmente a niños menores de 12 meses de edad. Ocurre cuando las esporas de la bacteria que la produce, Clostridium botulinum, llegan al intestino de un bebé, “en este caso un bebé de un mes”, germinan y producen la toxina.

Resaltó que “no se transmite de persona a persona”, y sostuvo que “los bebés pueden exponerse a esporas de la bacteria presentes en el ambiente, como en el polvo, el suelo o alimentos no pasteurizados, por lo que es importante brindarle alimentos a infantes de fuentes seguras, y ciertamente no ponerle nada que usted no sepa de dónde salió ese producto”.

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El doctor Ramos elogió la rápida y efectiva acción del personal clínico del Hospital Pediátrico Universitario, afirmando que “estamos muy contentos de que sospecharan de la situación”, toda vez que un bebé de un mes con fiebre puede dar a pensar que se trata de otras condiciones más comunes, que se tratan con otros tratamientos que no habrían sido efectivos para esta condición.

“Si no se sospecha causas como esta, no le hubiésemos dado el tratamiento, y probablemente el desenlace hubiese sido fatal. Así que mi felicitación va para el personal clínico del Hospital Pediátrico Universitario, que sospecharon la enfermedad, una enfermedad rara, la diagnosticaron, tratamos al paciente, y está mejorando y con el favor de Dios pronto estará en su casa”, sostuvo el secretario.