Portland, Oregón. Mathew Davis, quien vive en un albergue para personas sin hogar en Austin, Texas, desearía tener su propio apartamento. Pero con el poco dinero que gana donando plasma sanguíneo, incluso una pequeña vivienda de $450 al mes, sin agua corriente y con baño compartido, sería un lujo inalcanzable.

Mientras tanto, más de 4,500 unidades que la ciudad clasifica como asequibles —casi el 16%— están vacías.

“Realmente, no gano lo suficiente para pagar nada”, dijo Davis, de 49 años, refiriéndose a los pocos cientos de dólares que gana al mes. “Sigo luchando por salir adelante”.

Las personas más pobres de Estados Unidos enfrentan la escasez más grave de viviendas asequibles. Sin embargo, la mayoría de ellas para personas de bajos ingresos financiadas en los últimos años son para quienes ganan el 50% o más del ingreso medio de la zona, según una encuesta realizada a agencias estatales de vivienda.

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Algunas ciudades están experimentando un aumento en la desocupación de viviendas, ya que los alquileres se acercan a los precios de mercado. El resultado: apartamentos considerados asequibles permanecen vacíos porque las personas más pobres no pueden pagarlos. Mientras tanto, algunas personas se ven obligadas a vivir en la calle y otras a afrontar situaciones desesperadas para pagar una vivienda que no pueden costear.

Pocas opciones para los pobres

Según el informe anual más reciente de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, solo hay alrededor de 4 millones de viviendas de alquiler asequibles disponibles para los 11 millones de hogares de inquilinos con ingresos extremadamente bajos del país.

Se trata de personas con ingresos anuales inferiores a las pautas federales de pobreza (poco menos de $16,000 para un hogar unipersonal) o al 30% del ingreso medio de su área, lo que sea mayor. Representan aproximadamente una cuarta parte de los hogares de inquilinos en Estados Unidos e incluyen a muchas personas con empleos mal remunerados, personas mayores y ciudadanos con discapacidades que viven con ingresos fijos.

Aproximadamente, tres cuartas partes de los hogares de inquilinos con ingresos extremadamente bajos destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y los servicios públicos, según el informe, lo que les deja poco dinero para otras necesidades básicas.

Sin embargo, los hogares reservados para estos inquilinos representaron solo alrededor del 12% de las unidades de vivienda asequible financiadas en 2024 por el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (un programa federal que otorga créditos fiscales a los promotores a cambio de mantener los alquileres bajos durante al menos 30 años, según cifras del Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda).

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La ​​mayoría están destinadas a personas que ganan al menos el 50% del ingreso medio de la zona (AMI, por sus siglas en inglés). En Austin, esto equivale a una persona soltera que gana aproximadamente $47,000 al año, en comparación con una persona de ingresos extremadamente bajos que gana menos de $28,000..

El programa ha financiado casi 4 millones de unidades de vivienda asequible en todo el país desde su creación hace 40 años. Pero algunos expertos afirman que es ineficiente y más costoso que los vales de vivienda.

“Es enormemente complejo y burocrático, y eleva enormemente el costo de la construcción debido a la complejidad de las normas”, afirmó Chris Edwards, economista del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, quien declaró ante el Congreso que la complejidad del programa “dio origen” a una industria de bufetes de abogados y contables dedicada exclusivamente a su administración.

“Si se va a subvencionar la vivienda asequible, el dinero debería entregarse directamente a los inquilinos”, dijo, refiriéndose a los vales de vivienda.

Otros expertos afirman que ambos programas funcionan bien juntos, ya que las propiedades construidas con el crédito fiscal están obligadas a aceptar vales, mientras que los propietarios de apartamentos a precio de mercado en muchos estados no lo están.

Aun así, existe un importante déficit de financiación federal: los expertos estiman que solo una de cada cuatro familias elegibles recibe vales. Los vales pueden ayudar a las personas más pobres a pagar viviendas destinadas a grupos de mayores ingresos, pero la lista de espera puede durar años.

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Algunos promotores de vivienda asequible afirman que, sin vales, no es económicamente viable proporcionar viviendas a personas con ingresos extremadamente bajos.

True Ground Housing Partners, una promotora de viviendas asequibles en el área de Washington D.C., ofrece un ejemplo: una vivienda para quienes ganan el 60% del ingreso medio de la zona —casi $70,000 al año— genera $1,715 mensuales de alquiler. Sin embargo, tras pagar $1,575 de hipoteca y gastos operativos, solo quedan $140.

“Las cifras no mienten”, afirmó la presidenta y directora ejecutiva, Carmen Romero, señalando que una persona con ingresos extremadamente bajos pagaría solo la mitad de ese alquiler.

“Nuestros gastos no permiten construir una vivienda para el 30% del ingreso medio de la zona, a menos que existiera una cantidad extraordinaria de subsidios que simplemente no existen”.

Vivienda asequible vs alquileres a precio de mercado

Mientras tanto, los alquileres de viviendas asequibles para unidades que representan el 60% del ingreso medio del área (AMI) se están acercando a los de los apartamentos a precio de mercado en ciudades estadounidenses como Austin, Denver y Portland, Oregon.

Como resultado, algunas personas optan por pagar un poco más por apartamentos a precio de mercado con menos verificación de ingresos y aprobación más rápida, lo que provoca que un número creciente de viviendas asequibles queden vacías.

En Austin, la tasa de disponibilidad para todas las viviendas asequibles es de casi el 16%, con más de 4,500 unidades vacías, según la firma de datos y análisis inmobiliarios CoStar. Una tasa saludable ronda el 5%.

LDG Development, una promotora de vivienda asequible, informó una tasa de desocupo del 12% para sus unidades que representan el 60% del AMI en Austin. La directora de cartera, Rebekah Fischer, afirmó que LDG está “en competencia directa” con los miles de nuevos apartamentos a precio de mercado construidos recientemente en Austin.

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“Necesito cada extracto bancario, cada nómina, cada factura, cada transacción de Venmo que hayas realizado con tus amigos”, dijo Fischer refiriéndose a los solicitantes de vivienda asequible.

“Cuando buscamos prácticamente al mismo inquilino, la aprobación para una vivienda a precio de mercado puede ser en dos minutos, mientras que, lamentablemente, en vivienda asequible… lleva tiempo”.

En Denver, la tasa de desocupación entre las unidades del 60% del ingreso medio del área (AMI) financiadas por el programa federal de crédito fiscal es del 13%, y del 21% para las unidades del 80% del AMI, según la Autoridad de Vivienda y Finanzas de Colorado. Mientras tanto, hay muy poca vivienda para los más pobres de la ciudad.

En Portland, donde también hay escasez de vivienda para los grupos de menores ingresos, hay más de 1,700 unidades asequibles vacantes, con una tasa de desocupación general del 7.5%, según la Oficina de Vivienda de Portland. La mayoría son para personas con ingresos del 60% del ingreso medio del área (AMI), o alrededor de $54,000 para un hogar unipersonal, con un alquiler máximo de $1,444 al mes.

Esto se acerca al alquiler promedio de $1,581 para un apartamento de una habitación a precio de mercado, según cifras de CoStar compartidas por la oficina.

Jaiden Barbee, residente de Portland, gana alrededor del 55% del ingreso medio del área y está en listas de espera para viviendas asequibles. Sin embargo, afirma que pagaría más por un apartamento a precio de mercado para evitar el largo proceso de solicitud.

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“Prefiero gastar los $200 adicionales solo para acceder a un lugar más fácilmente, donde yo quiera”, y sin “tantos trámites”, dijo.

“Quiero cerrar la puerta por la noche y dormir”

Las autoridades de Austin se fijaron la meta de construir 20,000 unidades entre 2018 y 2027 para personas de ingresos extremadamente bajos, que representan el 17% de los hogares de la ciudad.

Según documentos municipales, hasta 2024 solo se habían construido 543 viviendas.

Mientras tanto, se construyeron las 15,000 unidades planificadas para personas con ingresos entre el 60% y el 80% del ingreso medio del área.

En respuesta a preguntas de The Associated Press, el departamento de vivienda de Austin declaró que reconocía la necesidad de hacer más para construir viviendas para las personas más pobres y que estaba tomando medidas al respecto, incluyendo dar preferencia a las propuestas de financiamiento que incluyan unidades para personas con ingresos equivalentes al 30 % del ingreso medio del área.

Para Davis, quien vivió en su auto durante un año antes de conseguir una cama en el albergue de Austin, la escasez de viviendas para personas como él es frustrante.

“Quiero poder cerrar la puerta por la noche y dormir”, dijo. “Realmente solo quiero encontrar el lugar adecuado”.