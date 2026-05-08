El Gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de personas que acumulen una deuda significativa por manutención infantil, una medida que también afectará a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio estadounidense.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, como parte de las acciones para reforzar el cumplimiento de las obligaciones de apoyo económico a menores.

Según la información oficial, cualquier persona que tenga una “deuda considerable” de manutención infantil deberá ponerse al día cuanto antes con la agencia estatal encargada del cobro de pensión alimenticia para evitar la cancelación de su documento de viaje.

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Las autoridades advirtieron que la medida aplicará tanto para quienes residan dentro de Estados Unidos como para aquellos ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera del país.

En caso de que una persona esté fuera del país cuando su pasaporte sea revocado, el Gobierno indicó que únicamente podrá recibir un pasaporte de validez limitada, el cual servirá exclusivamente para regresar directamente a Estados Unidos.

La disposición está basada en una ley aprobada en 1996 y, en una primera etapa, contempla a personas que acumulen adeudos de hasta 100 mil dólares en pensión alimenticia. La medida alcanzaría inicialmente a unos 2 mil 700 titulares de pasaporte, según AP.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses advirtieron que con el tiempo el castigo podría ampliarse a personas que adeuden 2 mil 500 dólares o más por manutención infantil, lo que aumentaría considerablemente el número de afectados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los deudores alimentarios a contactar de inmediato a las autoridades estatales correspondientes para negociar o regularizar sus pagos y así evitar restricciones migratorias y problemas de viaje.