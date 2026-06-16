La cadena de restaurantes Pizza Hut, que atraviesa dificultades, será vendida por 2,700 millones de dólares por su empresa matriz, Yum Brands.

Yum Brands anunció en febrero que estaba barajando la posibilidad de vender Pizza Hut y que la cadena tenía previsto cerrar 250 restaurantes en Estados Unidos. La cadena de pizzerías se ha visto afectada por el estado obsoleto de sus locales y la creciente competencia.

Pizza Hut se fundó en 1958 en Wichita, Kansas. PepsiCo adquirió la cadena en 1977, pero en 1997 escindió su división de restaurantes, que pasó a denominarse Yum Brands.

La empresa de capital riesgo LongRange Capital va a adquirir Pizza Hut, excluyendo el negocio de China continental, por unos 1,500 millones de dólares, según informó la empresa el martes. El negocio de Pizza Hut en China continental será adquirido por Yum China Holdings Inc. por aproximadamente 1,200 millones de dólares, según se indicó.

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«Bajo el paraguas de LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para crecer en el futuro, gracias a unos propietarios que aportan una amplia experiencia en el sector de la restauración», declaró Chris Turner, director ejecutivo de Yum Brands, en un comunicado.

Yum Brands, entre cuyas marcas se encuentran KFC y Taco Bell, inició en noviembre una revisión estratégica para estudiar las perspectivas de futuro de Pizza Hut, tras haber registrado la cadena un descenso en las ventas en tiendas comparables.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.