El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha pedido directamente al senador Mitch McConnell, la figura más influyente del estado en el Congreso, que dé más detalles sobre su estado de salud, tras tres semanas de silencio por parte de este hombre de 84 años desde que fue hospitalizado en Washington.

La carta publicada el miércoles por Beshear —un demócrata considerado posible candidato a la presidencia en 2028— y dirigida al exlíder republicano del Senado dice: “Los habitantes de Kentucky están cada vez más preocupados por su estado actual de salud y bienestar, así como por su capacidad para desempeñar el cargo”.

PUBLICIDAD

McConnell, cuyo estado físico se ha deteriorado visiblemente en los últimos años, fue hospitalizado el 14 de junio. Desde entonces no ha hecho pública ninguna declaración, ni ha publicado fotos ni vídeos. Sus colaboradores no han revelado nada concreto sobre su estado, salvo para indicar la semana pasada que McConnell «sigue mejorando y está trabajando en estrecha colaboración con su equipo en asuntos relacionados con Kentucky y el Senado, mientras el Senado se encuentra en receso».

Esa falta de detalles ha alimentado especulaciones desenfrenadas sobre su pronóstico y sobre si volverá al Senado cuando este se reúna de nuevo la semana que viene. La polémica fue tal que los líderes republicanos del Senado hicieron declaraciones públicas el martes en las que afirmaban que habían hablado con McConnell y que este se encontraba lúcido y comentando la actualidad.

McConnell se jubilará al finalizar su mandato en enero, y la campaña para elegir a su sucesor ya está en marcha. La ley de sucesión del Senado de Kentucky, que los legisladores republicanos han modificado en dos ocasiones durante el mandato de Beshear, no otorga al gobernador ninguna competencia a la hora de elegir a un sucesor provisional en caso de que el escaño de McConnell quedara vacante antes de que finalice su mandato.

Según la última modificación de 2024, si el escaño quedara vacante antes del 3 de agosto, se celebrarían elecciones especiales para elegir a un sustituto, que podrían tener lugar simultáneamente con las elecciones generales de noviembre. El ganador de las elecciones especiales podría tomar posesión de su cargo casi de inmediato. El ganador de las elecciones generales tomaría posesión de su cargo como miembro del nuevo Congreso en enero.

Si el escaño quedara vacante después del 3 de agosto, la ley no permitiría celebrar elecciones especiales a tiempo y el escaño permanecería vacante hasta enero.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.