Los impagos de los préstamos para estudios se han disparado en todo Estados Unidos, alcanzando niveles récord, ya que los prestatarios tienen dificultades para mantenerse al día con los pagos.

Las cifras se han disparado desde que volvieron a vencer los pagos tras una prolongada moratoria destinada a aliviar la situación durante la pandemia de COVID-19. En la actualidad, alrededor de 9.5 millones de personas —uno de cada cinco prestatarios de préstamos federales para estudios— se encuentran en situación de impago, lo que significa que llevan más de nueve meses de retraso en sus pagos.

Aunque la puntuación crediticia puede verse afectada cuando los prestatarios llevan solo unos meses de retraso en los pagos, entrar en situación de impago conlleva la posibilidad de sufrir consecuencias más graves, como el embargo del salario o de las prestaciones de la Seguridad Social. Por el momento, la Administración Trump ha suspendido este tipo de cobros forzosos.

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Según los defensores de esta causa, la desesperación va en aumento.

«La gente está teniendo dificultades para llegar a fin de mes y hacer frente al aumento de los precios de todo lo demás. El creciente importe de las cuotas de los préstamos para estudios está agravando la situación y la gente se está retrasando en los pagos», afirmó Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del grupo de defensa Protect Borrowers.

A continuación se presentan algunas conclusiones extraídas de un análisis de Associated Press sobre los impagos de los préstamos para estudios.

¿Por qué hay ahora un número récord de personas en situación de impago?

El Departamento de Educación de EE. UU. permitió a los prestatarios suspender los pagos de los préstamos federales para estudios durante la crisis económica provocada por la pandemia. Aunque, técnicamente, los pagos volvieron a ser exigibles en 2023, la administración Biden concedió un periodo de gracia de un año que finalizó en otoño de 2024.

Durante este periodo, los préstamos no podían entrar en situación de impago, y los programas federales diseñados para ayudar a los prestatarios morosos, junto con las iniciativas de condonación de deuda, sacaron a millones de personas de esa situación.

A partir de junio de 2025, una vez finalizada la moratoria nueve meses antes, los prestatarios volvieron a incurrir en impagos por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Desde entonces, el número de prestatarios en situación de impago se ha disparado de 5.3 millones a unos 9.5 millones, según datos de la Oficina Federal de Ayuda al Estudiante. De los 1.7 billones de dólares en préstamos estudiantiles garantizados por el Gobierno federal en todo el país, 233,300 millones de dólares se encuentran en situación de impago.

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Podría estar a punto de producirse otra oleada de impagos. La Administración Trump ha eliminado el plan de amortización basado en los ingresos más generoso, «Saving on a Valuable Education» (SAVE), como parte de su reforma del sistema federal de préstamos para estudios. Los millones de prestatarios que se acogían al plan SAVE se verán ahora obligados a hacer frente a la carga que supone pagar más cada mes.

A partir de este mes, los nuevos prestatarios podrán elegir entre un plan de amortización estándar y una opción basada en los ingresos, en lugar de disponer de varias opciones. El Ministerio de Educación ha calificado estos cambios como una simplificación de un sistema «fragmentado y confuso».

Muchos de los estados con mayor número de impagos se encuentran en el sur

Según un análisis de la AP, muchos de los estados con mayor concentración de prestatarios morosos se encuentran en el sur.

Misisipi tiene la tasa de impagos más alta del país, con un 28.3 %, y entre los que ocupan los primeros puestos se encuentran Luisiana, Alabama, Virginia Occidental, Oklahoma, Georgia, Carolina del Sur y Texas. Completan la lista de los 15 estados con las tasas de impagos más altas Alaska, Arizona, Ohio, Indiana, Míchigan, Nuevo México y Nevada.

De todos esos estados, Nuevo México fue el único en el que el presidente republicano Donald Trump no ganó en 2024.

«Se trata de personas que viven en estados en los que el presidente Trump ganó en las últimas elecciones», afirmó Bañez. «Y la razón por la que lo menciono es que, como sabéis, existen muchos conceptos erróneos y estereotipos sobre quiénes son los prestatarios de préstamos estudiantiles y quiénes son los que se están quedando atrás».

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Dijo que muchos son «personas de clase trabajadora que, además de todo lo demás, sencillamente no pueden hacer frente a estas facturas».

Por su parte, el territorio de Puerto Rico registró una tasa de impagos del 30.9 %, superior a la de cualquiera de los estados.

A los estudiantes que han cursado estudios en centros educativos con ánimo de lucro les cuesta más devolver sus préstamos

Los estudiantes que asistieron a universidades con ánimo de lucro tienen más dificultades que el resto para devolver sus préstamos. El 33 % de esos prestatarios acumulaba un retraso de 90 días o más en los pagos de sus préstamos estudiantiles, una tasa que duplica con creces la de los prestatarios que asistieron a centros públicos, según datos de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil publicados este año para ayudar a los centros a comprender e identificar los riesgos de impago.

De los centros educativos que se situaban en el primer cuartil en cuanto a tasas de impago, el 76 % eran centros con ánimo de lucro.

La FSA sostiene que una elevada tasa de impagos supone un «grave riesgo» de que se produzca una elevada tasa de morosidad.

Una asociación de centros de formación profesional privados está tan preocupada que ha creado un grupo de trabajo para concienciar a los alumnos sobre la importancia de la devolución de los préstamos.

Jason Altmire, presidente del grupo «Career Education Colleges and Universities», afirmó que parte de ello puede atribuirse a la pandemia. Otros prestatarios se sienten desorientados ante el fracaso de la iniciativa de condonación de préstamos del Gobierno de Biden. No obstante, señaló que el tema se debatirá en la convención de verano de la asociación.

«Nos lo tomamos muy en serio», afirmó. «Es un problema real».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.