NUEVA YORK. La pista donde dos pilotos fallecieron en una colisión entre un avión y un camión de bomberos reabrió sus puertas el jueves por la mañana en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, que había operado con capacidad limitada durante toda la semana mientras los investigadores examinaban los restos y los equipos de limpieza retiraban los escombros.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que la pista reanudó sus operaciones alrededor de las 10:00 a. m. luego de que la pista y su infraestructura asociada fueran reparadas, inspeccionadas y se confirmara que cumplían con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) para una operación segura.

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La agencia, que supervisa los aeropuertos de la región, indicó que la reapertura de la segunda de las dos pistas de LaGuardia, uno de los aeropuertos con mayor tráfico del país, ayudará a restablecer la capacidad operativa total, aunque recomendó a los viajeros consultar con su aerolínea el estado de sus vuelos.

El aeropuerto de LaGuardia sigue registrando el mayor número de retrasos y cancelaciones entre los aeropuertos del país, con más de 300 cancelaciones en las últimas 24 horas, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Mientras tanto, los cuerpos de los dos pilotos de Air Canada estaban siendo repatriados a Canadá.

Los restos del primer oficial, Mackenzie Gunther, llegaron el jueves al Aeropuerto Internacional de Ottawa. El cuerpo del capitán Antoine Forest estaba siendo trasladado al Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal, según la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

La asociación afirmó que la muerte de los dos jóvenes aviadores ha conmocionado al sector. El fallecimiento de Forest ha provocado una oleada de condolencias en su ciudad natal de Coteau-du-Lac, Quebec, al suroeste de Montreal. Gunther, de 30 años, y Forest, de 24, fallecieron cuando su avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto.

El avión de Air Canada siniestrado y el camión de bomberos fueron remolcados del lugar del accidente el miércoles por la noche, mientras la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) continúa su investigación.

La agencia informó el jueves que el camión se encuentra en un lugar seguro y confidencial, y remitió las preguntas sobre el estado del avión a Air Canada, que no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

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La aerolínea indicó que el avión sería trasladado a un hangar y que pronto comenzaría el proceso de devolver a los pasajeros su equipaje y pertenencias personales.

Michael Rousseau, director ejecutivo de la compañía, también se disculpó el jueves por no poder expresarse en francés, tras las peticiones de renuncia por su mensaje de condolencias únicamente en inglés.

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando un avión regional de Air Canada procedente de Montreal, con 76 personas a bordo, impactó contra un camión de bomberos del aeropuerto que inicialmente había recibido autorización para cruzar la pista y atender un incidente en otro avión.

Aproximadamente 40 personas recibieron atención médica en hospitales por las lesiones sufridas, entre ellas dos bomberos y una azafata que sobrevivió tras ser lanzada a la pista de aterrizaje mientras aún estaba sujeta a su asiento. La mayoría ya ha sido dada de alta.