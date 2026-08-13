Una repartidora de Amazon que murió tras ser hallada inconsciente en el interior del camión de entregas que conducía el lunes en el condado Lake en Florida, fue identificada como Jayleen Vargas, de 31 años y oriunda de Aguada, según confirmó Telemundo Orlando.

Fue el exesposo de Vargas, Julio Martínez quien confirmó la identidad de la mujer ya que las autoridades no han revelado oficialmente la información. La mujer fue localizada luego que un vecino de la zona reportara a las autoridades que un vehículo del gigante de las ventas del Internet había estado estacionado por un periodo prolongado de tiempo en la zona.

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Al llegar, policías, paramédicos y personal de emergencia, encontraron a la mujer inconsciente dentro del camión, tras lo que le brindaron los primeros auxilios. De inmediato fue trasladada a un hospital, donde murió poco después, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida.

Al llegar los oficiales, encontraron a la mujer inconsciente dentro del vehículo. Los servicios de bomberos y emergencias médicas del condado de Lake acudieron al lugar. La mujer fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Por el momento, se desconoce la causa de la muerte.

Aún se desconocen las causas del deceso, aunque según reportó la revista People, los oficiales que respondieron a la emergencia sospechan que la mujer presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de gases.

“Lamentamos profundamente este trágico incidente y acompañamos en el sentimiento a los seres queridos de la conductora en estos momentos difíciles”, declaró Amazon en un comunicado, según informó la revista People. La empresa añadió que Vargas trabajaba como conductora para una empresa subcontratada por Amazon para realizar entregas.

De inmediato sus familiares abrieron una campaña en Gofundme para recolectar dinero para costear sus actos fúnebres y ayudar a sus hijos.

“Con un dolor inmenso en nuestros corazones, hoy nos toca compartir una noticia que jamás imaginamos tener que escribir. Lamentablemente, ayer perdimos de manera inesperada a Jaylene, una gran mujer y, sobre todo, una madre amorosa de dos hermosos hijos que eran su vida y su mayor razón para seguir adelante. Esta tragedia ocurrió mientras Jaylene se encontraba trabajando. Por el momento, todavía estamos esperando recibir más información y respuestas sobre exactamente qué sucedió. En cuanto nuestra familia tenga más detalles, podremos compartirlos. Ahora mismo, lo único que sabemos es que nuestras vidas cambiaron para siempre de un momento a otro”, escribió Martínez.

“Nuestros niños se encuentran conmigo y con mi esposa en estos momentos. Estamos tratando de mantenernos fuertes por ellos mientras intentamos asimilar una pérdida para la que nadie podría estar preparado. Jaylene tenía muy poca familia cercana, y ahora nos corresponde enfrentar no solamente el inmenso dolor de su partida, sino también todo lo que viene después de una tragedia tan inesperada. Nuestro mayor deseo es poder despedirla con el amor, la dignidad y el respeto que merece, y principalmente poder acompañar y proteger a sus hijos durante este momento tan doloroso. Por eso, con mucha humildad, acudimos a ustedes. **Cualquier ayuda, por pequeña que sea, significaría muchísimo para nosotros**”, añadió Martínez.