Los legisladores que buscan forzar la publicación de archivos relacionados con la investigación por tráfico sexual de Jeffrey Epstein predicen una gran victoria en la Cámara esta semana, con un “diluvio de republicanos” votando por su proyecto de ley y desafiando al liderazgo del Partido Republicano y al presidente Donald Trump, quien durante meses ha despreciado su esfuerzo.

El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal. Se permitiría redactar información sobre las víctimas de Epstein o investigaciones federales en curso.

“Podría haber 100 o más” votos de republicanos, dijo el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, uno de los legisladores que discutieron la legislación durante apariciones en programas de noticias del domingo.

“Espero obtener una mayoría capaz de superar un veto cuando esto se someta a votación”.

Massie y el representante Ro Khanna, demócrata de California, presentaron en julio una petición de descarga para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Esa es una herramienta que rara vez tiene éxito y que permite que una mayoría de miembros eludan al liderazgo de la Cámara y fuercen una votación en el pleno.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, criticó el esfuerzo de la petición de descarga y envió a los miembros a casa antes para su receso de agosto cuando la agenda legislativa republicana se vino abajo por los llamados a votar sobre Epstein. Los demócratas también sostienen que la toma de posesión de la representante Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, se retrasó para impedir que se convirtiera en la miembro número 218 en firmar la petición y alcanzar el umbral necesario para forzar la votación. Ella se convirtió en la firma número 218 momentos después de jurar el cargo la semana pasada.

Massie dijo que Johnson, Trump y otros que han criticado sus esfuerzos sufrirán “una gran derrota esta semana”.

“Aún no estoy cansado de ganar, y estamos ganando”, dijo Massie.

La visión del liderazgo republicano

Johnson parece esperar que la Cámara respalde de manera decisiva el proyecto de ley sobre Epstein. “Simplemente haremos esto y lo enviaremos adelante. No hay nada que ocultar”, añadió, señalando que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara ha estado publicando “mucha más información que la petición de descarga, su pequeño ardid”.

La votación llega en un momento en que nuevos documentos están planteando preguntas renovadas sobre Epstein y sus asociados, incluido un correo electrónico de 2019 que Epstein escribió a un periodista diciendo que Trump “sabía sobre las chicas”.

La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente republicano.

Johnson dijo que Trump “no tiene nada que ocultar sobre esto”. “Están haciendo esto para atacar al presidente Trump bajo la teoría de que tiene algo que ver con ello. No lo tiene”, afirmó Johnson.

La relación de Trump con Epstein está bien documentada y el nombre del presidente apareció en los registros que su propio Departamento de Justicia publicó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la información de la investigación por tráfico sexual.

Trump nunca ha sido acusado de comportamiento indebido en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario. Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio, también tenía muchos conocidos prominentes en los círculos políticos y de celebridades además de Trump.

Khanna expresó expectativas más modestas sobre el conteo de votos que Massie. Aun así, Khanna dijo que esperaba que 40 o más republicanos se unieran al esfuerzo.“No sé ni siquiera cuán involucrado estaba Trump”, dijo Khanna. “Hay muchas otras personas involucradas que deben rendir cuentas”.

Khanna también pidió a Trump que se reúna con quienes fueron abusados. Algunos estarán en el Capitolio el martes para una conferencia de prensa, dijo.

Massie señaló que los legisladores republicanos que temen perder el respaldo de Trump por la forma en que voten tendrán una marca en su historial si votan “no”, lo cual podría perjudicar sus perspectivas políticas a largo plazo.“El registro de esta votación durará más que la presidencia de Donald Trump”, dijo Massie.

Una división en el MAGA

Por el lado republicano, tres legisladores se unieron a Massie firmando la petición de descarga: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

Trump rompió públicamente con Greene la semana pasada y dijo que respaldaría a un retador contra ella en 2026 “si aparece la persona adecuada”.

Greene atribuyó el conflicto con Trump a que “desafortunadamente, todo se reduce a los archivos de Epstein”. Dijo que el país merece transparencia en el asunto y que la crítica de Trump hacia ella es confusa porque las mujeres con las que ha hablado le dicen que él no hizo nada malo.

“No tengo idea de lo que hay en los archivos. Ni siquiera puedo adivinar. Pero esas son las preguntas que todos se hacen: ¿por qué luchar tan duro contra esto?”, dijo Greene.

Incluso si el proyecto de ley aprueba en la Cámara, no hay garantía de que los republicanos del Senado lo apoyen. Massie dijo que solo espera que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, “haga lo correcto”.“La presión va a estar ahí si conseguimos una gran votación en la Cámara”, dijo Massie, quien piensa que “podríamos tener un diluvio de republicanos”.

