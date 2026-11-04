El Partido Republicano continúa resistiendo la ola azul luego de que el congresista Byron Donalds hiciera historia esta noche al ser electo como el nuevo gobernador de Florida tras derrotar al candidato demócrata David Jolly, según las proyecciones de la agencia de noticias The Associated Press.

La victoria, certificada a las 10:09 p.m., convierte a Donalds en el primer gobernador negro en la historia del estado y asegura la continuidad del Partido Republicano en la mansión ejecutiva de Tallahassee para suceder a Ron DeSantis, quien no podía aspirar a un nuevo término consecutivo debido a los límites de mandato.

Donalds, de 48 años y representante a la Cámara baja federal desde 2021, logro su ascenso político como uno de los aliados más leales y visibles del presidente Donald Trump dentro del Congreso. Su triunfo amplía una racha conservadora ininterrumpida en la gobernación de Florida, estado que no elige a un mandatario demócrata desde 1994.

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Jolly, un excongresista republicano que rompió con su antiguo partido y se postuló bajo la insignia demócrata, intentó aglutinar a votantes moderados e independientes, pero no logró frenar el sólido dominio electoral que mantiene el Partido Republicano en el estado de la Florida.

La victoria de Donalds coincidió con el blindaje de la hegemonía republicana en el estado, luego de que Ashley Moody asegurara el escaño al Senado federal frente a la legisladora demócrata Angie Nixon.

La senadora republicana Ashley Moody aseguró el escaño federal por Florida frente a Angie Nixon para completar los dos años restantes del término que inició Marco Rubio. ( The Associated Press )

Moody retuvo la banca a la que llegó designada por el gobernador Ron DeSantis en 2025 para ocupar la vacante del actual secretario de Estado federal, Marco Rubio. Con este triunfo, la exprocuradora general completará los dos años restantes del mandato que Rubio ganó originalmente en 2022.

La derrota de Nixon, una figura del ala socialista democrática que dio la sorpresa en las primarias sobre el liderato moderado tradicional, extendió la sequía del Partido Demócrata en Florida, donde no logran conquistar un escaño en la Cámara Alta federal desde 2012.