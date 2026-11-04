El Partido Demócrata arrancó con fuerza la noche de las elecciones de medio término al asegurar una serie de triunfos determinantes en busca por conseguir nuevamente el control del Congreso federal y puestos ejecutivos clave, encabezados por la victoria del senador Jon Ossoff en el disputado estado de Georgia.

Ossoff retuvo su escaño frente al representante republicano Mike Collins, según las proyecciones de CNN y The Associated Press. La victoria representa un respiro para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en el Senado federal, al tratarse de un estado decisivo que Donald Trump ganó en los comicios presidenciales de 2024.

A este triunfo en el sur se sumó una cadena de victorias demócratas proyectadas en el noreste y el medio oeste del país:

Georgia (Senado): Jon Ossoff revalida en una de las plazas más reñidas del mapa nacional, frenando la ofensiva republicana en terreno competitivo.

Jon Ossoff revalida en una de las plazas más reñidas del mapa nacional, frenando la ofensiva republicana en terreno competitivo. Illinois (Senado y Gobernación): La actual vicegobernadora demócrata Juliana Stratton dio el salto al Senado federal al derrotar al republicano Don Tracy, llenando la vacante que deja el veterano Dick Durbin tras su retiro. Stratton se convierte en la segunda mujer negra en representar a Illinois en la Cámara Alta federal. En la gobernación, el demócrata JB Pritzker aseguró un tercer mandato consecutivo tras vencer nuevamente a Darren Bailey.

La actual vicegobernadora demócrata Juliana Stratton dio el salto al Senado federal al derrotar al republicano Don Tracy, llenando la vacante que deja el veterano Dick Durbin tras su retiro. Stratton se convierte en la segunda mujer negra en representar a Illinois en la Cámara Alta federal. En la gobernación, el demócrata JB Pritzker aseguró un tercer mandato consecutivo tras vencer nuevamente a Darren Bailey. Nueva Jersey (Senado): El senador Cory Booker revalidó con solidez para un tercer término completo al superar al abogado republicano Justin Murphy, extendiendo la racha demócrata en ese escaño que se mantiene invicta desde 1972.

El senador Cory Booker revalidó con solidez para un tercer término completo al superar al abogado republicano Justin Murphy, extendiendo la racha demócrata en ese escaño que se mantiene invicta desde 1972. Massachusetts (Senado y Gobernación): El veterano senador Ed Markey retuvo su escaño al vencer al republicano John Deaton. En la gobernación, la demócrata Maura Healey aseguró su reelección para un segundo término al imponerse sobre el empresario Michael Minogue.

El veterano senador Ed Markey retuvo su escaño al vencer al republicano John Deaton. En la gobernación, la demócrata Maura Healey aseguró su reelección para un segundo término al imponerse sobre el empresario Michael Minogue. Rhode Island (Senado): El titular demócrata y veterano militar Jack Reed aseguró un sexto término en el Senado tras superar al republicano Raymond McKay.

El titular demócrata y veterano militar Jack Reed aseguró un sexto término en el Senado tras superar al republicano Raymond McKay. Delaware (Senado): El senador demócrata Chris Coons retuvo su banca para un tercer mandato completo tras superar al republicano Mike Katz en un bastión demócrata que no elige un senador republicano en más de tres décadas.

El arranque favorable consolida las primeras defensas del mapa electoral demócrata mientras continúan cerrando colegios electorales y avanzando el escrutinio en distritos decisivos del resto de Estados Unidos.