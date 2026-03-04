El lío de Texas no puede haber hecho más que empezar.

El senador John Cornyn, que lleva cuatro mandatos, y sus aliados gastaron casi 70 millones de dólares para sobrevivir a la primera ronda de la lucha por la nominación del partido el martes. Cornyn aventajaba ligeramente al incendiario conservador Ken Paxton, fiscal general del estado.

Ambos pasan ahora a una segunda vuelta el 26 de mayo que los republicanos temen que sea aún más fea y costosa que la primera contienda.

“Es el día del juicio para Ken Paxton”, dijo Cornyn el martes por la noche.

Pero si cualquier nivel de ataques puede detener a Paxton -que durante mucho tiempo ha estado ensombrecido por acusaciones de corrupción e infidelidad- sigue sin estar claro, especialmente mientras se perfila como el tipo de guerrero de Make America Great Again que el presidente Donald Trump necesita en Washington.

Paxton se mostró desafiante al hablar ante unos cientos de simpatizantes en el salón de baile de un hotel de Dallas, un escenario muy diferente al de la pequeña rueda de prensa de Cornyn.

“Acabamos de enviar un mensaje, alto y claro, a Washington”, dijo. “No vamos a irnos en silencio, y no vamos a dejar que compren el escaño”.

Los republicanos están sudando la gota gorda porque la carrera de 83 días tiene lugar cuando los operativos de los dos principales partidos políticos reconocen que los demócratas tienen una posibilidad inusualmente sólida de ganar un escaño en el Senado por Texas este año, algo que no ha ocurrido en casi cuatro décadas.

Los demócratas nominaron al representante estatal James Talarico, a quien los republicanos atacaron inmediatamente como un extremista de extrema izquierda, aunque en privado consideran que este progresista cristiano de 36 años es un candidato más fuerte para las elecciones generales que su oponente en las primarias, la representante Jasmine Crockett.

La contienda de Texas se desarrolla mientras Trump lucha por mantener el control del Congreso para sus dos últimos años en la Casa Blanca. Los republicanos confían más en mantener su mayoría en la Cámara de Representantes que en el Senado, pero una carrera competitiva en Texas podría revolver el mapa, o al menos consumir recursos que el partido necesita en estados más competitivos como Carolina del Norte, Maine, Ohio y Alaska.

Los líderes republicanos en Washington insisten en que Cornyn tiene la mejor oportunidad, sobre todo después de que terminó por delante de Paxton en las primarias del martes, con el representante de EE.UU. Wesley Hunt terminando en un lejano tercer puesto y concediendo. Wesley Hunt terminando en un lejano tercer lugar y concediendo. Pero Paxton y sus aliados no dan señales de echarse atrás.

“La clase dirigente de Washington ha hecho su trabajo: se ha unido en torno a su titular herido, ha abierto la espita de la recaudación de fondos y ha inundado las ondas. Pero los resultados, los datos y la realidad sobre el terreno apuntan a la misma conclusión: John Cornyn no tiene ningún camino viable hacia la nominación republicana”, escribió el PAC pro-Paxton Lone Star en una nota. “Cornyn debería suspender su campaña, conceder la nominación a Ken Paxton y negarse a permitir que se quemen otros más de 100 millones de dólares en recursos republicanos en una carrera que ya está decidida”.

La única persona que podría anticiparse a la lucha intrapartidista, o al menos limitar sus consecuencias, es Trump. Pero el presidente se ha negado a apoyar a un candidato en las primarias, calificándolos a todos de “geniales”, y no estaba claro si algo cambiaría en la segunda vuelta.

Sin el apoyo de Trump, Cornyn dejó claro que él mismo se encargaría del caso. Dijo a los periodistas que Paxton sería “un peso muerto en la parte superior del boleto para los republicanos” en noviembre.

“He trabajado durante décadas para construir el Partido Republicano, tanto aquí en Texas como a nivel nacional”, dijo Cornyn. “Me niego a permitir que un candidato defectuoso, egocéntrico y desvergonzado como Ken Paxton ponga en riesgo todo lo que tanto nos ha costado construir durante tantos años”.

Cornyn se enfrentará a una intensa presión para recaudar fondos, después de haber gastado tanto dinero en la primera vuelta de las primarias. Según sus ayudantes, Cornyn tiene previstas algunas pequeñas actividades de recaudación de fondos, pero ninguna en los días inmediatamente posteriores a la votación de esta semana, cuando regrese a Washington.

Además, los aliados de Paxton confían en que el panorama político se incline a favor del fiscal general.

“Los votantes republicanos casuales y moderados que son más propensos a apoyar a un titular del establecimiento son los menos propensos a regresar para una segunda vuelta”, dijo el memorando del PAC Lone Star. “Los activistas conservadores comprometidos que forman la base de Paxton son los más propensos a presentarse”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.