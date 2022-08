Washington. Los votantes de Kansas eligieron este martes abrumadoramente estar a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado, en una derrota para los conservadores que buscaban restringirlo.

Según Agencia EFE, las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90% del voto escrutado, destacan que más del 60% de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto.

Una decisión del Tribunal Supremo del estado de 2019 declaró que el acceso al aborto es un derecho “fundamental” en virtud de la Carta de Derechos del estado, lo que impide una prohibición y podría frustrar los esfuerzos legislativos para promulgar nuevas restricciones.

La consulta, que se celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado este martes, podría haber abierto la puerta a que el Gobierno estatal legislase para restringir el derecho al aborto, que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas.

Se trató de un referéndum especialmente relevante porque podría haber sentado un precedente para otros estados.

Pese a tener una gobernadora demócrata, Laura Kelly, el central estado de Kansas tiene una gran tradición republicana y este partido controla las oficinas del fiscal general, del secretario de estado y ambas cámaras de la legislatura estatal.

Además, en las elecciones presidenciales también dominan los republicanos y Donald Trump fue el candidato a la presidencia favorito en las dos últimas elecciones, con el 56% de los votos.

El referéndum de este martes había sido duramente criticado por las organizaciones civiles, que denunciaron que el texto de la pregunta no era suficientemente claro, en un intento de “desinformar y confundir por parte de quienes se oponen al aborto”, según la organización Planned Parenthood.

Según The Associated Press, un grupo anónimo envió el lunes un texto engañoso a los votantes del estado diciéndoles que “votaran sí” para proteger la elección, pero fue suspendido a última hora del lunes de la plataforma de mensajería Twilio que estaba utilizando, dijo un portavoz. Twilio no identificó al remitente.

Los partidarios de la medida partían con ventaja porque los legisladores antiabortistas fijaron la votación para el día de las elecciones primarias, cuando en los últimos 10 años los republicanos han emitido el doble de votos que los demócratas. Pero el electorado que votó a primera hora era más demócrata de lo habitual.

La votación de Kansas es el comienzo de lo que podría ser una larga serie de batallas legales en las que los legisladores son más conservadores en materia de aborto que los gobernadores o los tribunales estatales. Kentucky votará en noviembre si añade a su constitución estatal un lenguaje similar al de Kansas.

Por su parte, Vermont decidirá en noviembre si añade a su constitución una disposición sobre el derecho al aborto. Es probable que en Michigan se someta a votación una cuestión similar en noviembre.

En Kansas, ambas partes gastaron más de 14 millones de dólares en sus campañas. Los proveedores de servicios de aborto y los grupos de defensa del derecho al aborto fueron los principales donantes del bando del “no”, mientras que las diócesis católicas financiaron en gran medida la campaña del “sí”.