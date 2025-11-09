Funcionarios de salud federales y estatales investigan 13 casos de botulismo infantil en 10 estados, relacionados con una fórmula para bebés que fue retirada del mercado, informaron las autoridades el sábado.

ByHeart Inc. acordó iniciar el retiro de dos lotes de su fórmula infantil Whole Nutrition, según un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Los 13 bebés fueron hospitalizados tras consumir fórmula de los dos lotes: 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2. Los casos ocurrieron en Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington. No se reportaron muertes.

La FDA indicó que investiga cómo ocurrió la contaminación y si afectó a otros productos. Disponible en línea y en las principales cadenas minoristas, el producto representaba aproximadamente el 1% de las ventas nacionales de fórmula, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los CDC recomiendan a quienes compraron la fórmula retirada que, de ser posible, registren el número de lote antes de desecharla o devolverla al lugar de compra.

PUBLICIDAD

Deben usar un lavavajillas o agua caliente con jabón para limpiar los utensilios y las superficies que hayan estado en contacto con la fórmula. Además, deben buscar atención médica de inmediato si un bebé ha consumido la fórmula retirada del mercado y posteriormente presenta dificultades para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, dificultad para tragar o disminución de la expresión facial.

El botulismo infantil es causado por una bacteria que produce toxinas en el intestino grueso. Los síntomas pueden tardar semanas en aparecer, por lo que los padres deben mantenerse alerta, según los CDC. Un portavoz de ByHeart no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado el sábado solicitando comentarios.