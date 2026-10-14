La muerte de un educador de Atlanta que salió expulsado de una montaña rusa en un parque de diversiones de Georgia ha conmocionado a sus familiares y amigos, quienes ahora recuerdan las difíciles experiencias que había superado antes del fatal incidente.

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, murió el lunes 12 de octubre mientras se encontraba en Six Flags Over Georgia, luego de un incidente en la atracción Goliath, según informaron las autoridades.

Elicia Day, amiga de la familia, relató a WSB-TV, afiliada de ABC, que Kariem había enfrentado importantes desafíos de salud, incluido el cáncer y el COVID-19. Además, indicó que él y su hija habían sobrevivido a un incendio de automóvil ocurrido apenas unas semanas antes de su muerte.

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La pérdida ha dejado devastados a sus allegados, que esperan conocer qué provocó el incidente.

“Cualquier pérdida de un familiar o amigo es trágica, pero perderlo de esta manera, de esta forma, va más allá de lo que las palabras pueden expresar”, expresó Day a la cadena televisiva.

La amiga de la familia también insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido. “Queremos respuestas sobre cómo sucedió esto”, manifestó.

Investigan cómo ocurrió el incidente

El Departamento de Policía del condado de Cobb identificó a Kariem como la víctima el martes 13 de octubre.

De acuerdo con los hallazgos preliminares citados por las autoridades, el hombre salió expulsado de la montaña rusa, impactó a otros pasajeros y cayó debajo de la estructura de la atracción.

Los agentes que llegaron al lugar lo encontraron inconsciente y sin respirar. El incidente se reportó aproximadamente a las 3:58 p.m. del lunes.

Las autoridades indicaron que otras personas también resultaron heridas, aunque la información divulgada no precisó la cantidad ni la gravedad de sus lesiones.

La Unidad de Delitos Graves de la Policía del condado de Cobb quedó a cargo de investigar las circunstancias de la muerte. Hasta el momento, no se han divulgado conclusiones definitivas sobre lo sucedido.

Trabajaba en una escuela de Atlanta

Kariem se desempeñaba como gerente de tecnología de la información en Wesley International Academy, confirmó un representante de las Escuelas Públicas de Atlanta.

Anteriormente, había trabajado en esa misma institución como especialista en tecnología de la información y profesor de tecnología, según su perfil profesional de LinkedIn.

En un comunicado, el distrito escolar expresó sus condolencias a la familia y destacó las aportaciones del educador a la comunidad escolar.

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“Era un miembro querido de las familias de Wesley International Academy y de las Escuelas Públicas de Atlanta, cuya presencia y contribución echarán profundamente de menos nuestros estudiantes, el personal y todas aquellas personas cuyas vidas tocó”, indicó la entidad.

La institución también expresó su solidaridad con quienes atraviesan el duelo por su fallecimiento.

Six Flags colabora con la investigación

La montaña rusa Goliath, en Six Flags Over Georgia, alcanza una altura de 200 pies y velocidades de hasta 70 millas por hora, según la información publicada por el parque.

Trapresó su solidaridad con la familia de la víctima.

La investigación policial continúa en curso mientras los familiares y amigos de Kariem esperan respuestas sobre las circunstancias que provocaron su muertes el incidente, un portavoz de Six Flags expresó sus condolencias a los familiares de Kariem y aseguró que la empresa estaba colaborando con las autoridades.

El representante también indicó que los empleados del parque y los equipos de emergencia locales respondieron a la situación, y que se ofrecía apoyo a los visitantes y trabajadores afectados.

Por su parte, Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, manifestó su pesar por lo ocurrido y ex.