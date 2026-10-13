Austell, Georgia. El hombre que murió tras ser lanzado desde una montaña rusa en un Six Flags de Georgia golpeó a otros visitantes antes de caer al suelo, informó la policía el martes.

El hombre que murió el lunes en el Six Flags Over Georgia era Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, según la policía del condado Cobb.

Visitantes del parque temático cerca de Atlanta describieron haber visto al hombre salir despedido de la montaña rusa y caer a su muerte, lo que llevó al operador del parque temático a cerrar temporalmente nueve montañas rusas similares en todo el país.

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Varias otras personas resultaron heridas, pero las autoridades no han difundido información sobre sus lesiones o su estado.

Ni las autoridades ni Six Flags han identificado la atracción relacionada con la muerte del hombre, pero estaciones locales de televisión mostraron video de pasajeros siendo evacuados de la montaña rusa Goliath.

El parque ya tenía previsto estar cerrado el martes. Uno de los trenes de la Goliath permanecía en su vía aparentemente en el lugar donde se detuvo mientras subía la primera colina de la atracción.

Testigos describen haber visto a un hombre salir volando de la montaña rusa

Logan Conner contó que iba en la Goliath con su prometida cuando vio al hombre salir de su asiento.

“El hombre empezó a levitar en el aire de lado”, dijo Conner a NBC. “Hicimos contacto visual directo con él”.

Britny Landry había estado en la atracción más temprano el lunes y esperaba en la fila para subir de nuevo.

“Miramos y vimos a alguien salir volando”, relató Landry a KTVU-TV. Dijo que al principio no estaba segura de si eso era lo que había visto. “Tal vez alguien tenía una bolsa o algo”.

Detectives del Departamento de Policía del condado Cobb están entre quienes investigan.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, informó que ya se notificó a los familiares más cercanos del hombre.

“No puedo imaginar el horror que presenciaron hoy los visitantes y los empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, declaró Cupid. ”Todos estamos tratando de entender cómo algo tan devastador pudo ocurrir en un lugar que ha dado a generaciones de familias recuerdos tan felices”.

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Six Flags cierra montañas rusas en otros lugares

Six Flags Entertainment Corporation cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis parques de diversiones, “por extrema precaución”, según un portavoz de la empresa, quien indicó que el personal y las autoridades locales respondieron de inmediato y que el parque está cooperando con la investigación.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente con un visitante en nuestro parque hoy”, declaró el portavoz. Añadió que la empresa está brindando apoyo a los visitantes y al personal que se vieron afectados.

Ni la policía ni Six Flags han respondido a mensajes pidiéndoles información adicional. También se envió un mensaje en busca de comentarios a la Oficina estatal del Comisionado de Seguros y de Seguridad contra Incendios de Georgia, que supervisa las inspecciones de las atracciones.

Goliath, que se inauguró en 2006, alcanza una velocidad máxima de 113 km/h (70 mph) y tiene una altura de 61 metros (200 pies), según el sitio web del parque. La instalación, en los suburbios de Atlanta, abrió en 1967.

Durante el recorrido de más de 3 minutos, los pasajeros “recorren curvas afiladas y se elevan sobre colinas colosales”, señala el sitio web.

Otras muertes recientes en montañas rusas

La muerte sería al menos la séptima en el parque de Georgia desde 1989, incluidas dos personas que estaban en áreas restringidas y fueron golpeadas por montañas rusas y dos que murieron en accidentes automovilísticos, según el bufete Doan Law Firm, que lleva un recuento de accidentes en parques de diversiones y representa a víctimas.

En 2006, un hombre murió al parecer después de sufrir un ataque cardíaco en la montaña rusa Goliath, según el bufete.

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También ocurre menos de dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el retiro de su famosa montaña rusa X2 tras denuncias de lesiones cerebrales graves. El parque llegó a un acuerdo en una demanda por muerte injusta presentada por la familia de un hombre de 22 años que murió después de subir a la montaña rusa en 2022.

El año pasado, un hombre de 32 años murió por lesiones por impacto contundente después de subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Su muerte fue considerada accidental.