El ataque de los Estados Unidos el martes a una pequeña embarcación fue captado en vídeo y revelado por el mismo presidente Donald Trump.

El vídeo, de 33 segundos de duración, muestra cómo el buque enciende en llamas por un ataque cinético letal, un ataque militar que utiliza la fuerza física de un proyectil para destruir un objetivo.

El mandatario publicó la grabación a través de su red social Truth Social, especificando que ordenó el ataque porque el buque supuestamente estaba afiliado a Organización Terrorista Designada (OTD) que traficaba drogas ilícitas por el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela.

“La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido”, dijo Trump en la publicación que acompañó el vídeo.

Según The Associated Press, este es el quinto ataque letal en el Caribe durante la administración Trump.