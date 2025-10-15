La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela. Así lo reveló este miércoles, 15 de octubre, el reconocido diario The New York Times, que citó a altos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

El citado medio aseguró que se trata de un paso que intensifica la campaña de Washington contra el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Indicó, además, que la decisión permitiría a la Agencia Central de Inteligencia llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y el Caribe.

“La nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe”, indicó el diario citado.

De acuerdo con el New York Times, la autorización del presidente Trump a la CIA permitiría que la agencia tome medidas encubiertas contra Maduro y otros funcionarios del régimen, “ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor”.

No obstante, el diario aclaró que “se desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela” o si las decisiones “están concebidas como una medida de contingencia”.

El citado medio, además, explicó que la CIA colabora desde hace un tiempo con distintos gobiernos de Latinoamérica en temas de seguridad e inteligencia, incluidos trabajos en materia de narcotráfico. Sin embargo, resaltó que este vínculo no le permite a la Agencia llevar a cabo operaciones letales directas.

La decisión de Trump de aprobar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela se conoce en medio de un ambiente de máxima tensión entre Washington y Caracas. Desde hace un par de meses, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de buques de guerra y otros equipos cerca de las costas de Venezuela con el fin de llevar a cabo una operación contra los grupos del narcotráfico de la región.

Las operaciones, no obstante, han sido calificadas por el régimen venezolano como una estrategia de Washington para provocar un cambio de liderazgo en Caracas.

En el marco de la operación, Washington ha lanzado ataques contra al menos seis embarcaciones que, según el gobierno, transportaban droga hacia territorio estadounidense.