Las autoridades del condado de Orange divulgaron este viernes los vídeos captados por cámaras corporales de los agentes que respondieron a la emergencia en el parque Universal Orlando Resort, donde un puertorriqueño perdió la vida tras abordar una atracción.

El incidente ocurrió el 17 de septiembre de 2025, cuando Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue encontrado inconsciente luego de subirse a la montaña rusa Stardust Racers, una de las principales atracciones del área de Epic Universe.

Según el informe forense, el joven sufrió severos traumas en la cabeza y el cuello, incluyendo fracturas craneales y faciales, así como daño en la médula espinal cervical, lesiones que resultaron fatales.

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Tras concluir la investigación, la Oficina del Alguacil del condado determinó que la muerte fue de carácter accidental, descartando la comisión de delito.

Las grabaciones reveladas documentan los momentos críticos posteriores al incidente. En uno de los vídeos, los oficiales intentan realizar maniobras de reanimación al turista, mientras que en otro se observa su llegada a la atracción, donde entrevistan a una mujer que se identificó como su pareja.

Visiblemente afectada, la joven relató que Rodríguez no contaba con soporte en las piernas, lo que sugiere que utilizaba silla de ruedas. Según su testimonio, el empleado del parque ajustó en varias ocasiones la barra de seguridad antes de iniciar el recorrido.

Durante el trayecto, aseguró haber visto cómo el joven se golpeó la cabeza en la primera caída de la atracción. “Intenté sostenerlo, pero no pude”, expresó entre lágrimas, de acuerdo con el material divulgado.

La mujer también indicó que, en apariencia, el sistema de seguridad estaba correctamente asegurado al momento de iniciar el recorrido.

Posteriormente, la familia de Rodríguez Zavala alcanzó un acuerdo con la empresa operadora del parque, cuyos términos no fueron divulgados por cláusulas de confidencialidad.