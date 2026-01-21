El pasado 15 de enero, Universal Studios publicó un informe con los incidentes de los últimos tres meses en el parque. Uno de ellos fue el de una mujer que falleció tras subir a una atracción.

El caso, desconocido hasta el momento, llamó la atención rápidamente y desde entonces se han revelado más detalles del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Ma de la Luz Mejía Rosas, de 70 años, quien se encontraba en el parque el pasado 25 de noviembre en compañía de sus familiares.

Mejía Rosas subió a la atracción llamada “La venganza de la momia” y quedó inconsciente en medio del recorrido, de acuerdo con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

Luego de que los familiares se dieran cuenta, la mujer fue trasladada al Centro Médico Regional de Orlando, donde falleció el 9 de diciembre de 2025 por la ruptura de un aneurisma sin trauma, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange.

La respuesta de la familia

La familia de la víctima contrató los servicios del abogado de derechos civiles Ben Crump, quien ha trabajado anteriormente en demandas contra Universal Studios.

“La señora Rosas fue al parque a disfrutar con sus hijos y nietos, esperando una experiencia segura y feliz. En cambio, su familia ahora se encuentra en duelo y buscando respuestas”, expresó Crump en un comunicado de prensa.

El hecho ha causado conmoción en Orlando y los cercanos a la familia han anunciado que esperan encontrar total transparencia sobre las circunstancias alrededor del fallecimiento.

“Merecen una comprensión completa de lo que sucedió antes, durante y después de este viaje. Tenemos la intención de investigar a fondo las circunstancias de esta tragedia y asegurarnos de que la voz de su familia sea escuchada”, agregó Crump.

Universal Studios no se ha pronunciado sobre el tema y solo indicó que “no hacen comentarios sobre reclamaciones pendientes”.

Universal es un complejo de entretenimiento ubicado en Orlando que incluye hoteles, parques temáticos y atracciones.