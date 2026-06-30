El Tribunal Supremo rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump de anular el veredicto del jurado según el cual abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en unos grandes almacenes de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1990 y posteriormente la difamó.

El Tribunal Supremo se negó a admitir a trámite el caso mediante un auto breve y sin justificación, como es habitual. No se registraron votos particulares.

Los abogados de Trump habían alegado que las acusaciones que dieron lugar a la condena de 5 millones de dólares se basaban en resoluciones probatorias «muy polémicas», entre ellas las que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron a Trump de abuso sexual hace décadas. Trump ha negado las acusaciones de las tres mujeres.

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Los abogados de Trump alegaron que el juez había infringido las normas federales sobre pruebas en este caso. Lo presentaron como una distracción de las funciones específicas de Trump como presidente, aunque el veredicto se dictó antes de su regreso a la Casa Blanca.

«No se puede permitir que se mantenga este trato injusto hacia un presidente», escribió el abogado Justin D. Smith en los documentos judiciales. Trump, del Partido Republicano, ha nombrado desde entonces a Smith juez del tribunal de apelación.

La decisión se produce en un momento en el que el tribunal está dictando sentencias sobre los casos más importantes de este período de sesiones, muchos de ellos clave para la agenda de Trump. Trump ya ha expresado públicamente su frustración por las derrotas sufridas ante el Tribunal Supremo en términos muy personales, incluyendo críticas inusuales y muy personales cuando la mayoría anuló los aranceles globales que él había impuesto al amparo de una ley de poderes de emergencia.

Los abogados de Carroll habían instado a los magistrados a desestimar el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres era relevante porque las acusaciones eran similares y que las resoluciones del juez Lewis Kaplan estaban en consonancia con otras dictadas en todo el país. «Esta cuestión no merece ser revisada», escribió la abogada Roberta Kaplan, que no tiene ningún parentesco con el juez. Se envió un mensaje a los abogados de Carroll solicitando comentarios sobre la decisión del lunes.

Carroll, columnista especializada en consejos desde hace mucho tiempo y antigua presentadora de un programa de entrevistas de televisión, declaró en un juicio celebrado en 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en una agresión violenta en el probador de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo situada frente a la Torre Trump en Manhattan. El jurado también consideró a Trump responsable de difamar a Carroll cuando este desmintió la acusación de ella en 2022.

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La agencia Associated Press no revela la identidad de las personas que afirman haber sufrido agresiones sexuales, a menos que estas se den a conocer públicamente, como ha hecho Carroll.

Un jurado también concedió a Carroll una indemnización adicional de 83,3 millones de dólares tras un segundo juicio por difamación. Trump también ha recurrido esa sentencia, aunque el caso aún no ha llegado al Tribunal Supremo.

Trump ha logrado eludir con éxito otras sentencias judiciales de gran cuantía, incluida una multa por fraude civil en Nueva York de más de 500 millones de dólares, que fue anulada por un tribunal de apelación de Nueva York. El Tribunal Supremo también le concedió una amplia inmunidad frente a la persecución penal en 2024, aunque posteriormente rechazó por un estrecho margen su solicitud de suspender la imposición de la pena en su caso de «pagos por silencio» en Nueva York.

La periodista de Associated Press Jennifer Peltz colaboró en este reportaje desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.