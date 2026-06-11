CONCORD, Nueva Hampshire. El Tribunal Supremo de Nueva Hampshire revocó el jueves la condena por asesinato de un hombre, acusado de matar a su hija de 5 años y trasladar su cadáver durante meses antes de deshacerse de él.

Aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado, la policía cree que Harmony Montgomery fue asesinada en 2019, casi dos años antes de que se denunciara su desaparición. Su padre, Adam Montgomery, fue sentenciado a un mínimo de 56 años de prisión en 2024 tras ser declarado culpable de asesinato en segundo grado, profanación de cadáver, falsificación de pruebas, manipulación de testigos y agresión.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó el cargo más grave, coincidiendo con Montgomery en que el cargo menor de agresión debería haberse procesado por separado. Remitió el cargo de asesinato en segundo grado al tribunal inferior, manteniendo las demás condenas.

En su fallo unánime, los magistrados afirmaron que la combinación de los casos ponía en peligro el derecho de Montgomery a un juicio justo, ya que el jurado podría haber utilizado la evidencia más contundente sobre la agresión para concluir, basándose en evidencia más débil, que él la asesinó meses después.

“Existía un riesgo significativo de que el jurado infiriera erróneamente que, dado que el acusado agredió a la víctima previamente golpeándola en la cabeza, debía ser él quien la agredió mortalmente en diciembre golpeándola nuevamente en la cabeza”, declararon los magistrados.

La condena por asesinato en segundo grado representa 45 años de la sentencia de Montgomery de 56 años a cadena perpetua, la cual se impuso además de una sentencia anterior de 32 años y medio que ya estaba cumpliendo por cargos de armas no relacionados.

La fiscalía anunció el jueves que solicitará un nuevo juicio por el cargo de asesinato en segundo grado.

“Mantenemos la confianza en los hechos de este caso, las pruebas presentadas y el trabajo excepcional de nuestros fiscales, investigadores y socios de las fuerzas del orden”, declaró el portavoz Michael Garrity. “Continuaremos nuestros esfuerzos para buscar justicia para Harmony Montgomery y todos aquellos que la conocieron y la amaron”.

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Los abogados de Montgomery no respondieron a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

El año pasado, el estado acordó pagar 2.25 millones de dólares a la madre de Harmony Montgomery para resolver una demanda que acusaba a los trabajadores sociales de ignorar las señales de que la niña estaba siendo maltratada por su padre después de que este obtuviera la custodia a principios de 2019. Crystal Sorey acudió a la policía en 2021, y en 2022 las autoridades anunciaron que creían que Harmony había fallecido.

Adam Montgomery no compareció a su juicio en febrero de 2022, y sus abogados no presentaron testigos de la defensa. Sus abogados reconocieron que era culpable de falsificar pruebas y profanar un cadáver, pero afirmaron que no mató a Harmony y sugirieron que la niña murió mientras estaba sola con su madrastra, Kayla Montgomery. Kayla Montgomery, quien cumplió una condena de 18 meses de prisión por mentir ante un gran jurado sobre su paradero cuando Harmony fue vista por última vez, fue la testigo clave de la fiscalía. Declaró que su esposo asesinó a Harmony el 7 de diciembre de 2019, mientras la familia vivía en su auto. Montgomery conducía hacia un restaurante de comida rápida cuando se dio la vuelta y golpeó repetidamente a Harmony en la cara y la cabeza porque estaba enojado de que ella tuviera accidentes en el auto, según su testimonio. Luego escondió el cuerpo en el maletero de un auto, en una rejilla de ventilación del techo de un albergue para personas sin hogar y en la cámara frigorífica de su lugar de trabajo antes de deshacerse de él en marzo de 2020, añadió.

Kayla Montgomery afirmó que intentó impedir que su esposo golpeara a la niña, pero que le tenía miedo y que él también la golpeó, ya que se volvió paranoico ante la posibilidad de que ella acudiera a la policía.