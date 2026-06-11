Cinco estadounidenses que llegaron a las Bahamas a bordo de un crucero, han sido arrestados y enfrentan acusaciones por la presunta agresión a varios policías y resistirse al arresto, según informó CBS News.

El incidente, en el que se vieron involucrado tres hombres y dos féminas, habría ocurrido el lunes en el puerto de Nassau, la capital de las Bahamas. Según la Policía, la intervención se produjo tras una pelea entre varios pasajeros del barco.

Tras el arresto, los cinco detenidos fueron conducidos a una comisaría, donde surgió el enfrentamiento, cuando los agentes intentaron registrar a los detenidos.

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Se alega que una de las mujeres lanzó una silla contra los agentes, rompiendo una puerta de cristal, mientras que uno de los hombres pateo los cristales de la puerta rota e intentó escapar.

Algunos medios locales difundieron videos del incidente reportado en el cuartel policíaco. Cuatro policías resultaron lesionados durante la garata, uno de los cuales requirió atención medica por una lesión grave en un hombre.

No se revelaron los nombres de los turistas, quienes permanecen detenidos y enfrentan acusaciones por agredir a agentes de la Policía, pelear en la vía pública, daños intencionados y alteración al orden público.