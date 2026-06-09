La Guardia Costera de Estados Unidos dio por terminada la búsqueda de Lynette Hooker, la mujer de Michigan que según su esposo, cayó al mar cuando regresaban en un bote auxiliar a su yate, atracado en aguas costeras de las Bahamas, el pasado cuatro de abril, informó el cuerpo castrense en un comunicado.

Aunque la Guardia Costera no tiene jurisdicción, habían solicitado permiso a las autoridades bahamesas para realizar una búsqueda en aguas de ese país, luego que hace unas semanas ocuparan el yate “Soulmate”, propiedad de Hooker y su esposo, y hallaran información en el dispositivo de posicionamiento global (GPS) de la embarcación, que contradecía la versión del esposo, sobre como ocurrió la desaparición de la mujer.

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“Las operaciones de búsqueda emplearon diversas capacidades especializadas, incluyendo buzos, vehículos submarinos operados a distancia, sistemas aéreos no tripulados y un perro rastreador de cadáveres para examinar minuciosamente las áreas de interés recientemente identificadas”, informó la Guardia Costera.

Además, se ocupó el bote auxiliar en el que Hooker y su esposo viajaban cuando la mujer alegadamente cayó al mar. La lancha, que será sometida a análisis forenses en Los Estados Unidos, estaba bajo custodia de las autoridades bahamesas. La Real Policía de las Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y la perra policía Maggie de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, se unieron a la Guardia Costera en el esfuerzo.

A pesar de que las autoridades bahamesas mantienen la jurisdicción primaria sobre el caso, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera investiga el caso como el posible asesinato de una ciudadana estadounidense en el extranjero, figura legal bajo el que las autoridades estadounidenses podrían acusar incluso a ciudadanos de otros países en sus tribunales y solicitar su extradición para enfrentar esos procesos.

Brian Hooker, esposo de Lynette, fue detenido por las autoridades bahameñas pocos días después de la desaparición de su esposa, pero recuperó su libertad tras varios días de interrogatorios sin que se radicaran acusaciones en su contra. Aun así, los investigadores han continuado examinando diversos aspectos de su relato sobre lo ocurrido aquella noche.

De hecho, mensajes de texto enviados por Brian a un amigo y obtenidos por CBS News indican que aseguró haber visto a su esposa intentar regresar nadando al velero después de caer al agua.

Las autoridades también examinan la interrupción en la transmisión del Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) del velero de la pareja. Según reportes, el sistema dejó de emitir datos de ubicación durante varias horas la noche en que Lynette desapareció, un detalle que forma parte de la investigación en curso.