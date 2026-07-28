La creadora de contenido Sara Gilson fue presuntamente asesinada en su vivienda en Collinsville, Oklahoma, por su esposo separado, Jeremiah Shawn Duffey, días después de que publicara un video en TikTok en el que lo señalaba de ser un “pedófilo”. Las autoridades investigan el caso como un aparente homicidio-suicidio.

¿Qué se sabe sobre los señalamientos contra Duffey, de 48 años?

Documentos judiciales publicados por los diarios The Oklahoman y The Guardian señalan que el pasado 10 de junio Sara solicitó una orden de protección contra su todavía esposo, alegando, entre otras cosas, que este estaba armado y había amenazado con quitarse la vida. Ese mismo día, otra mujer, cuya identidad fue protegida, solicitó una orden de protección a favor de su hija de 15 años, a quien Duffey presuntamente entrenaba en un equipo juvenil de baloncesto.

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En la denuncia, la mujer alegó que Duffey habría besado y tocado a su hija. Los documentos judiciales describen que el presunto incidente ocurrió mientras la menor participaba en actividades relacionadas con el equipo y que este habría sido sorprendido por otro entrenador de baloncesto juvenil mientras besaba y tocaba a la adolescente.

Según los documentos judiciales, el entrenador intervino, confrontó a Duffey y posteriormente contactó a los padres de la menor para informarles sobre lo ocurrido. El documento sostiene además que Duffey habría abandonado la cancha luego del intercambio.

Luego de que los padres de la menor fueran alertados, la adolescente presuntamente le contó a su madre que Duffey le había enviado mensajes de texto inapropiados, la había invitado a su habitación de hotel durante un viaje del equipo y hasta le había entregado dinero con la intención de “mantenerla callada”. La cantidad de dinero que presuntamente le habría dado no fue revelada.

Un mes después de que las alegaciones relacionadas con la menor fueran presentadas ante la Policía de Owasso, el 11 de julio, Sara publicó un video en TikTok en el que hizo referencia a su entonces esposo y lo comparó con el protagonista de un posible documental de Netflix. En la publicación, la creadora de contenido escribió: “Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exesposo, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo”.

El caso sigue siendo investigado. Tras la pesquisa inicial, las autoridades determinaron que el caso debía pasar a manos federales luego de establecer que Duffey pertenecía a la Nación Osage de Oklahoma y que el presunto incidente ocurrió en territorio indígena. La Policía de Owasso remitió el informe a la Fiscalía Federal para revisión.