West Palm Beach, Florida. Al parecer, partes de un avión ejecutivo se desprendieron antes de que la aeronave se estrellara el domingo en el sur de Florida y estallara en llamas, causando la muerte de las nueve personas que iban a bordo.

La información fue provista este lunes por un investigador federal.

Un video grabado por transeúntes captó el aterrador momento en el que la aeronave —que se dirigía a las Bahamas— cayó desde el cielo, impactó contra el suelo y explotó en Greenacres, a 7 millas al suroeste de West Palm Beach.

Las llamas ardían alrededor de fragmentos de pavimento en el borde del cráter, mientras los residentes, conmocionados, observaban la escena con horror. Una densa columna de humo negro cubrió el lugar del accidente.

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Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), declaró este lunes en una conferencia de prensa que, al parecer, la aeronave comenzó a desintegrarse antes del impacto, por lo que es probable que se encuentren restos del avión a una distancia considerable del lugar del accidente.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

“Tenemos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto”, señaló Chapman. “Es posible que encontremos partes del avión a cierta distancia del lugar donde ocurrió el impacto”.

El comisionado del condado de Palm Beach, Joel G. Flores, declaró en una conferencia de prensa que el condado “no tiene ni idea” de cuándo podrán regresar a sus hogares los residentes que viven cerca del lugar del accidente.

En la zona había alrededor de 77 casas móviles, y sus residentes han sido llevados a un refugio.

“Nuestra prioridad en este momento es despejar el lugar para que nuestros residentes puedan retomar su vida normal”, afirmó Flores.

“Realmente no tenemos un plazo estimado de cuándo podrán examinar todas las pruebas y completar las labores necesarias; mientras tanto, nuestra comunidad sigue a la espera de respuestas”.

Madre identifica a uno de los pilotos

El avión, que se dirigía a las Bahamas, inició su trayecto en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas. Jim Reynolds, portavoz del aeropuerto, lo describió como una aeronave privada. Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las personas fallecidas.

Nathalia Filgueiras, de 20 años, era la copiloto del avión que se accidentó en Florida. ( Obtenida de Threads/@itsnatfilg )

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach declinó ofrecer detalles sobre la investigación del fallecimiento, indicando que esta se encuentra todavía en sus etapas iniciales.

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Camila Corteleti declaró al New York Post y al New York Times que su hija, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, era una de las pilotos.

Según informaron medios locales en aquel momento, obtuvo su licencia de piloto en 2023, cuando tenía 17 años y cursaba su último año en la escuela secundaria West Boca Raton Community High School, en Florida.

Su licencia de piloto indicaba que estaba habilitada para volar ese modelo de Learjet, pero no para estar al mando del vuelo.

La nave, modelo Learjeat 60, tenía 22 años de manufacturado. ( Captura / FlightRadar24 )

Su padre, Allan Filgueiras, comunicó a The Associated Press que no se sentía preparado para hablar sobre el accidente.

La alcaldesa del condado de Palm Beach, Sara Baxter, pidió solidaridad para con las víctimas del siniestro.

“Por favor, ténganlos presentes en sus pensamientos y oraciones”, señaló.

La piloto informó sobre turbulencias y formación de hielo, seguidas de un rápido descenso de la aeronave.

El avión volaba hacia el este a una altitud de 35,000 pies cuando la piloto comenzó a reportar problemas.

Según las grabaciones del control de tráfico aéreo obtenidas por LiveATC.net, la piloto indicó que se estaba acumulando hielo en el reactor y que las turbulencias provocaban sacudidas de hasta 700 pies.

El domingo, la región se vio azotada por fuertes lluvias.

“Tenemos hielo claro y ligero, que es manejable, y turbulencias moderadas”, comunicó la piloto a los controladores.

La situación se deterioró rápidamente.

La piloto solicitó permiso para ascender otros 2000 pies y, poco después, declaró una emergencia al notar que el avión perdía altitud a un ritmo alarmante.

“Estamos descendiendo 8000... *mayday, mayday*... estamos descendiendo a 10000 pies por minuto”, transmitió la piloto por radio.

“Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo a 20,000 pies por minuto”, añadió. Instantes después, la piloto exclamó: “¡Nos vamos a estrellar contra el suelo!”.

Un video muestra cómo el avión se inclina bruscamente hacia la derecha antes de estrellarse y estallar.