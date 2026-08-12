Un helicóptero de ataque Apache AH-64 se estrelló en un campo de Salado, Texas, dejando el saldo de dos militares muertos, reporto CNN.

El incidente ocurrió a eso de la 1:35 de la tarde cuando la nave, adscrita a Fort Hood se desplomó, según la Oficina del Sheriff del condado Bell. Se informó que las víctimas son el piloto y el copiloto de la nave. La colisión provoco un gran incendio forestal y fue necesario desalojar la zona, según informó el sheriff Cliff Coleman a CNN.

“Nuestra prioridad inmediata es asegurar la zona y apoyar las labores de respuesta iniciales”, dijo el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino, en un comunicado. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”.

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BREAKING: TWO KILLED IN APACHE HELICOPTER CRASH IN CENTRAL TEXAS



Two soldiers are dead after a U.S. Army Apache attack helicopter went down near Salado in Bell County, Texas, Wednesday afternoon.



Authorities described the impact as a “violent crash.” The helicopter came down in… pic.twitter.com/KRp8o8NnBX — Timmy CLIPS (@timmyclipsx) August 12, 2026

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los tripulantes de la nave. Tampoco se informó su destino al momento del accidente ni las causas del mismo.

EL AH-64 es un helicóptero de ataque con capacidad para dos personas. El piloto viaja en la parte trasera de la cabina, mientras al frente viaja el copiloto, encargado de operar el armamento de la nave. Tiene capacidad para transportar 16 misiles Hellfire, 76 cohetes aéreos y 1200 proyectiles de 30 milímetros.

Con el transcurso del tiempo, el Apache también ha evolucionado, convirtiéndose en el vehículo aéreo de combate más avanzado del mundo.