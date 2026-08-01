SAN DIEGO. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos informó que se espera que el piloto de un caza furtivo F-35B sobreviva tras salir expulsado del avión antes de que se estrellara en California.

El avión se estrelló el viernes cerca de la base aérea de Miramar, en San Diego. “El piloto se eyectó y fue trasladado a un centro médico local en condición estable para su evaluación y tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”, indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado actualizado.

Un video aéreo grabado desde un helicóptero de noticias mostró una columna de humo negro que se elevaba desde los restos del avión en un campo de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos, así como personas en las cercanías. Lo que parecía ser retardante de fuego blanco cubría el suelo, y al menos una persona rociaba los restos con una manguera contra incendios.

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Wade Lott presenció el accidente mientras conducía hacia su trabajo en una empresa de concreto ubicada justo al sur de la pista de aterrizaje.

“Simplemente explotó, fue una locura”, dijo Lott, de 36 años, quien observó desde su camioneta cómo dos aviones descendían juntos hacia la pista. El primero aterrizó sin incidentes, pero el segundo de repente comenzó a reducir la velocidad, casi como si intentara mantenerse suspendido en el aire, dijo Lott. Cuando el avión estaba a unos 30 metros (100 pies) del suelo, el piloto se eyectó y su paracaídas se desplegó justo a tiempo, elevándose unos 61 metros (200 pies) en el aire.

“El avión impactó contra el suelo justo al lado de otro avión”, dijo Lott. “Se estrelló contra la pista y simplemente explotó”.

The U.S. Marine Corps says the pilot of an F-35B stealth fighter is expected to live after ejecting from the jet before it crashed in California. The jet went down Friday near the Miramar air base in San Diego pic.twitter.com/HYAc7U0Cvu — The Associated Press (@AP) July 31, 2026

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, dijo que los bomberos se encontraban en el lugar para sofocar un incendio de vegetación que se originó cerca de donde ocurrió el accidente. Remitió las preguntas adicionales a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar.

La base albergaba la escuela de entrenamiento de pilotos de caza de la Armada que aparece en la película original de "Top Gun“, y era conocida como “Fightertown USA” en su apogeo. La escuela se trasladó a la Estación Aeronaval de Fallon, Nevada, en 1996, tras la transferencia de la base al Cuerpo de Marines.

El Cuerpo de Marines, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuentan en conjunto con más de 630 F-35, según un análisis de 2024 de la Oficina de Contabilidad del Gobierno. El F-35B es una de las varias versiones y cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y aterrizajes verticales. Un solo F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares. El informe estima que el programa F-35 en su conjunto costará aproximadamente 2 billones de dólares después de que las fuerzas armadas adquieran más de 1800 aviones adicionales y los operen durante las próximas décadas.

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Un comunicado de los Marines calificó el accidente del viernes como un “percance de Clase A”. Esa es la categoría de accidente más grave, que se aplica cuando los daños superan los 2 millones de dólares, una aeronave resulta destruida o un miembro del servicio fallece. Solo en la Fuerza Aérea, se han registrado al menos otros 17 accidentes de “Clase A” que involucran aeronaves F-35 desde el año 2000, según las estadísticas del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea.

Según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea de la Fundación para la Seguridad Aérea, este año se han producido al menos otros siete accidentes de aeronaves militares en Estados Unidos.

Los F-35 se consideran los cazas más seguros y capaces de la flota militar, según el Instituto Lexington, un centro de estudios especializado en tecnología de defensa y seguridad nacional.

Desde su adopción en 2015, se han registrado menos accidentes con cualquiera de los modelos F-35 en comparación con otros cazas cuando estos eran nuevos, y los accidentes mortales son poco frecuentes en los F-35.

En cinco accidentes de F-35, los pilotos lograron eyectarse, aunque al menos uno sufrió lesiones. Ese piloto resultó herido cuando un F-35 se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Albuquerque, Nuevo México, en mayo de 2024. El avión se dirigía a una base de la Fuerza Aérea en California desde Texas.