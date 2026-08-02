BOGOTÁ, Colombia. Un avión que transportaba turistas europeos para observar las famosas Líneas de Nazca se estrelló el sábado en un campo a las afueras de la ciudad peruana de Nazca, causando la muerte de 13 personas, informaron las autoridades locales.

El gobierno municipal de Nazca indicó que el avión partió de la cercana ciudad de Ica y era operado por la compañía peruana Aerodiana. En su sitio web, la aerolínea informó que ha ofrecido vuelos panorámicos sobre las Líneas de Nazca durante los últimos 14 años utilizando aviones Cessna Grand Caravan.

Las Líneas de Nazca son un conjunto de extensos geoglifos grabados en el desierto que rodea Nazca hace cientos de años por los indígenas peruanos. Las líneas forman imágenes de animales que solo pueden apreciarse completamente desde aviones o torres de observación.

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Entre los fallecidos se encontraban siete ciudadanos italianos de entre 18 y 54 años, dos españoles de 52 años y dos alemanes de 77 y 78 años, informó el Ministerio de Transportes de Perú. Las otras dos víctimas mortales fueron el piloto Américo Salazar y la copiloto Irenka Guanilo del Carpio, según un informe oficial.

La presidenta Keiko Fujimori lamentó el accidente y declaró que se estaba considerando una “suspensión temporal” del aeropuerto, aunque la decisión se tomará una vez que reciba los informes de los ministerios pertinentes.

Las autoridades peruanas indicaron que el accidente está bajo investigación. Aerodiana no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.