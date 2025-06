Más de 6000 carteros fueron víctimas de mordidas de perros el año pasado en todo Estados Unidos.

Con esto en mente y con el lema “Asegure a su perro, mantenga las entregas en marcha”, el Servicio de Correos (USPS) anunció el inicio de su Campaña Nacional de Concienciación sobre Mordeduras de Perros. Como parte de la campaña, la organización compartió información en un esfuerzo crucial para orientar a los propietarios de perros sobre como pueden ser buenos cuidadores y garantizar la seguridad en la entrega del correo y la seguridad de sus empleados.

“La mejor manera de protegerse de los ataques de perros es reconocer y promover la responsabilidad de tener una mascota, como enseñar a su perro el comportamiento y las órdenes adecuadas y no permitir que su perro deambule libremente. Todos los perros, independientemente de su raza, tamaño o edad, tienen el potencial de morder”, dijo Leeann Theriault, gerente de concienciación sobre seguridad y salud de los empleados del USPS.

“Los ataques por mordeduras de perro a los empleados postales se pueden prevenir. El mensaje más importante que deben recordar nuestros clientes durante la Campaña Nacional de Concienciación sobre Mordeduras de Perro 2025 del USPS es mantener a su perro seguro y alejado del cartero mientras se entrega el correo. Ayude a garantizar la seguridad de todos en nuestras comunidades”, sostuvo.

En declaraciones escritas se destacó que los propietarios de perros pueden ayudar a garantizar la seguridad en la entrega del correo

“Muchos de nosotros somos amantes de los perros, pero pocos somos expertos en ellos. Incluso los perros que nunca han mostrado signos de agresividad pueden reaccionar de formas que sus dueños no esperan. Pueden actuar sin previo aviso siguiendo su instinto de proteger a sus dueños y sus propiedades. Los perros pueden atacar no solo para defender su territorio, sino también cuando se sienten asustados, ansiosos o indispuestos. No se trata solo de perros malos o agresivos, sino de momentos impredecibles”, reza el comunicado.

Algunas de las recomendaciones para evitar incidentes son las siguientes:

La mayoría de la gente sabe aproximadamente a qué hora llega el cartero cada día. Asegurar a su perro antes de que el cartero se acerque a su propiedad minimizará cualquier interacción potencialmente peligrosa.

Mantenga a su perro en una habitación o zona separada, lejos de la puerta, cuando el cartero venga a su casa.

Si sale al exterior, cierre la puerta con firmeza detrás de usted y asegúrese de que está bien cerrada para que su perro no se escape o la atraviese inesperadamente.

Si está fuera con su perro mientras se entrega el correo, asegúrese de que su perro esté seguro, lejos del cartero y con la correa puesta.

Nunca acepte el correo del cartero en presencia de su perro.

Los dueños de mascotas también deben recordar a los niños que no deben coger el correo directamente del cartero, ya que el perro puede ver al cartero como una amenaza para el niño.

Regístrese en USPS Informed Delivery y vea el correo en su dispositivo electrónico antes de que llegue

Al utilizar USPS Informed Delivery, un servicio gratuito, los clientes pueden previsualizar digitalmente el correo y los paquetes entrantes desde un ordenador, una tableta o un dispositivo móvil. Millones de clientes se han inscrito desde que se lanzó el servicio en 2017. Regístrese en informeddelivery.usps.com. Este servicio puede ayudar a los propietarios de perros a anticipar cuándo llegará su cartero.

El coste de un ataque de perro

Cuando un empleado postal sufre una lesión por el ataque de un perro, el propietario del perro puede tener que pagar miles de dólares, ya que podría ser responsable de los gastos médicos, los salarios perdidos, los costes de sustitución del uniforme y el dolor y sufrimiento del empleado.

“Es posible que los clientes no consideren que su perro sea un peligro para los demás, sin embargo, para un cartero como yo, todos los perros pueden considerarse una amenaza a la hora de repartir el correo”, afirmó Jonah Helfrich, cartero de Blue Bell, Pensilvania. “Hace poco, mientras repartía el correo, un perro irrumpió por una puerta y me mordió en la muñeca, lo que me obligó a acudir al médico. Recomiendo encarecidamente a todos los propietarios de perros que tomen precauciones para asegurarse de que sus perros estén seguros cuando se reparta el correo”.

Los carteros saben cómo repartir el correo de forma segura

Los carteros están entrenados para observar las zonas en las que saben que puede haber perros. Se les enseña a estar alerta ante situaciones potencialmente peligrosas y a respetar el territorio de los perros.

Los carteros están entrenados para:

Hacer un ruido no amenazante o sacudir una valla para alertar al perro si entran en un jardín.

No asustar nunca a un perro. Mantener la vista fija en cualquier perro.

No dar nunca por sentado que un perro no va a morder.

No intentar nunca acariciar o dar de comer a un perro.

Poner el pie contra una puerta que se abre hacia fuera para evitar que el perro escape.

Si un perro ataca, los carteros también están entrenados para mantenerse firmes y proteger su cuerpo colocando algo entre ellos y el perro, como una bolsa de correo, y para utilizar repelente para perros si es necesario.

Los carteros disponen de herramientas para alertarles de la presencia de perros en sus rutas. Una función de alerta de perros en los escáneres portátiles de los carteros les recuerda de un posible peligro relacionado con perros, y durante la clasificación del correo deben utilizarse tarjetas de advertencia de perros para alertar a los carteros de las direcciones en las que un perro puede interferir en la entrega.

La entrega de correo podría suspenderse debido a un perro sin seguridad. Cuando un cartero se siente inseguro, el servicio de correo puede interrumpirse hasta que el cartero se sienta lo suficientemente seguro.