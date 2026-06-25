Un vuelo de Air Canada se tornó en una pesadilla cuando la nave se desvió de manera repentina, luego que el piloto sufriera un aparente episodio de convulsiones.

El vuelo AC7667 de Air Canada partió de Newark, Nueva Jersey hacia Halifax, Nueva Escocia el miércoles cuando el capitán de la nave sufrió el percance médico. Tras la emergencia, el primer oficial tomó el mando y se desvió hacia Boston, donde aterrizó sin problemas. El capitán de la nave, operada por Pal Airlines, una empresa asociada a Air Canada, fue trasladado a un hospital.

El primer oficial tomó el control de la aeronave y desvió el vuelo a Boston, donde aterrizó sin problemas. El capitán fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, según la aerolínea.

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Rondney McDonald, quien viajaba junto a su esposa e hijos relató a ABC News que el brusco giro de la nave cuando surgió la emergencia fue más que obvio. “Realmente sentí como si alguien hubiera soltado los controles, y luego sucedió una y otra vez. Y, ya sabes, te pasas todo por la cabeza y empiezas a rezar. Mis hijos empezaron a rezar al instante”.

En ese momento, vio a una de las auxiliares de vuelo entrar a la cabina, y luego salió al pasillo arrastrando a uno de los oficiales. El y otros cuatro pasajeros ayudaron a sujetar al piloto, que parecía sufrir una convulsión.

“Sí, fue realmente horrible. Yo estaba sentado en la primera fila, mi familia estaba en la de atrás, así era la distribución de los asientos. Volví a sentarme con ellos y entonces me di cuenta de que el piloto estaba fuera de control físicamente, no de forma violenta, pero era evidente que no controlaba sus facultades y necesitaba ser inmovilizado”.

Añadió que durante 40 minutos, intentaron asistir al piloto, utilizando cinturones de seguridad para intentar inmovilizarlo. Una enfermera que se hallaba a bordo de la nave ayudó a brindarle atención de emergencia al piloto y orientar a los pasajeros que intentaban auxiliarlo.

Los servicios de emergencia recibieron al avión tras su aterrizaje en Boston. La nave, u

De Havilland Q400 transportaba 61 personas. Air Canada indicó que está gestionando el transporte alternativo para los pasajeros.