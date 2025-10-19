Un tiroteo en una residencia de la Universidad Estatal de Oklahoma hirió al menos a tres personas en la madrugada del domingo, informó esa casa de estudios.

La policía indicó que “ya no hay una amenaza para el campus”.

Informes iniciales indican que el tiroteo ocurrió cuando las personas llegaron a la residencia después de asistir a una gran fiesta privada fuera del campus, según la policía universitaria. Los policías respondieron alrededor de las 3:40 de la mañana

El jefe de policía de la universidad, Michael Beckner, afirmó en un comunicado publicado en línea que hubo múltiples víctimas, una de las cuales era estudiante de la escuela. Un portavoz de la universidad señaló que al menos tres personas fueron baleadas. Todas estaban siendo tratadas en hospitales.

La policía se enteró del tiroteo en la residencia Carreker East “después de que las víctimas del tiroteo llegaron a lugares fuera del campus y reportaron el incidente”.

La universidad está ubicada en la ciudad de Stillwater, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al noreste de Oklahoma City.