Un policía murió y otro resultó gravemente herido en medo de un tiroteo registrado en el interior de un hospital en la ciudad de Chicago, según reportó NBC 5.

Se cree que el autor del tiroteo fue arrestado previamente por otro delito, tras lo que los uniformados lo llevaron al hospital para que fuera revisado, tras lo que se reportó el incidente.

La balacera ocurrió a eso de las 10:45 de la mañana (12:45, hora de Puerto Rico) en el Endeavor Health Swedish Hospital de Chicago.

Breaking Active shooter at ‘Chicago’s Swedish hospital’ officers down source says pic.twitter.com/CbkwxD1d2d — Christopher Lohan Tvreleasedate (@Breaking500) April 25, 2026

El sospechoso fue recapturado a eso del mediodía tras una intensa búsqueda. La policía mantenía bloqueada la zona mientras se desarrolla la investigación y el hospital permanece fue cerrado tras el incidente. Videos publicados en redes sociales mostraron una fuerte presencia policial cerca del hospital y en los alrededores de Ravenswood.

Las autoridades solicitaron a los residentes de la zona que se mantengan en sus hogares.