MINNEAPOLIS. Al menos tres personas (entre estas el tirador) murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo registrado el miércoles en un edificio de apartamentos del centro de Minneapolis, según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Minneapolis indicó que tres de sus agentes se encontraban entre los heridos y advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona. La policía no precisó de inmediato cuántas personas habían sido alcanzadas por los disparos, pero el Centro Médico del Condado de Hennepin informó que recibió a siete pacientes, entre ellos uno que falleció.

No se dio a conocer de inmediato información adicional sobre el estado de salud de los demás pacientes.

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more law enforcement keeps arriving to grant and nicollet in loring park in minneapolis after 2 cops were shot. someone here said that a guy living in the tower shot his baby mom, a property manager, other residents and holed up inside pic.twitter.com/PQC0QJ7pKT — taylr (@taylr) September 2, 2026

Julius Bailey estaba sentado afuera de su edificio de apartamentos cuando escuchó disparos y vio a un hombre, a quien reconoció como residente del inmueble, sosteniendo una pistola. Bailey contó que escuchó a una mujer gritar e inmediatamente echó a correr. Afirmó haber contado ocho disparos.

Bailey mencionó que reconoció al sujeto armado porque era alguien conocido por presumir su arma. Añadió que ha intentado evitarlo desde que se mudó al edificio en junio.

“Podía notar que traía problemas”, dijo.

Chris Miller, quien también vive en el edificio, relató que escuchó una rápida sucesión de disparos y salió corriendo para ponerse a salvo. Dijo que creía saber quién había ejecutado el tiroteo, ya que a principios de semana se había topado con alguien en el pasillo que llevaba una pistola y reportó a esa persona con la administración.

Un video publicado en redes sociales mostraba a policías apuntando con rifles hacia arriba, en dirección a una torre de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. Las autoridades advirtieron a los residentes que evitaran el concurrido vecindario cercano de Loring Park.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en redes sociales que funcionarios estatales se encuentran en el lugar apoyando a las fuerzas del orden locales en la respuesta al tiroteo.

“Agradecido con las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde”, dijo Walz. “Minnesota está en oración por nuestros equipos de primera respuesta”.

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El FBI está respondiendo al tiroteo y “ofrecerá todos los recursos necesarios para asistir a las autoridades locales”, según publicó el director Kash Patel en la plataforma social X.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, expresó que está orando por las víctimas de “este atroz crimen”.

“Estoy increíblemente agradecida por la masiva respuesta de nuestros valientes oficiales de policía”, manifestó en una publicación en redes sociales.