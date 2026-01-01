WASHINGTON. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que —por ahora— ha abandonado su intención de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de que obstáculos jurídicos bloquearan esa iniciativa.

En una publicación en redes sociales, el mandatario indicó que está retirando los soldados de la Guardia por el momento. “Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia vuelva a dispararse... ¡Sólo es cuestión de tiempo!”, escribió.

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.

El presidente ha hecho de la ofensiva contra el crimen en las ciudades una pieza central de su segundo mandato, y ha sopesado la idea de invocar la Ley de Insurrección con el fin de impedirle a sus oponentes usar los tribunales para bloquear sus planes.

Ha dicho que considera que su enfoque firme contra la delincuencia será un tema político ganador de cara a las elecciones de mitad de período del próximo año.

En noviembre, el Comando Norte de Estados Unidos había dicho que estaba " cambiando y/o ajustando el tamaño " de las operaciones en Portland, Chicago y Los Ángeles, pero que habría una “presencia constante, duradera y a largo plazo en cada ciudad”.

La iniciativa de Trump para desplegar los soldados en ciudades gobernadas por funcionarios demócratas ha enfrentado impugnaciones jurídicas en casi cada paso.

En diciembre, la Corte Suprema se negó a permitir que el gobierno de Trump desplegara efectivos de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su ofensiva contra la inmigración. La orden no fue un fallo final, pero fue un revés significativo e inusual por parte del alto tribunal para los empeños del presidente.

En la capital del país, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, demandó para detener el emplazamiento de más de 2,000 guardias.

Cientos de soldados de California y Oregon fueron desplegados en Portland, pero un juez federal les prohibió salir a las calles. Un juez bloqueó permanentemente el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional allí en noviembre después de un juicio de tres días.

Los soldados de la Guardia Nacional de California fueron retirados de las calles de Los Ángeles para el 15 de diciembre tras un fallo judicial. Pero un tribunal de apelaciones había pausado una parte separada de la orden, la cual requería que el control de la Guardia regresara al gobernador Gavin Newsom.

En un documento judicial presentado el martes, el gobierno de Trump indicó que ya no intentaba que hubiese una pausa en esa parte de la orden. Eso allana el camino para que los efectivos de la Guardia Nacional de California regresen completamente al control estatal después de que Trump federalizara la Guardia en junio.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el suceso como una “gran victoria en el litigio” en un comunicado de prensa.

“Durante seis meses, las tropas de la Guardia Nacional de California han sido utilizadas como peones políticos por un presidente desesperado por ser rey”, expresó Bonta. “Hay una razón por la que nuestros fundadores (del país) decidieron que los asuntos militares y civiles deben mantenerse separados; una razón por la que nuestras fuerzas armadas son, por diseño, apolíticas”.

En septiembre, Trump también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis para combatir la delincuencia, una medida apoyada por los senadores republicanos y el gobernador del estado, Bill Lee, del mismo partido. Un juez de Tennessee bloqueó el uso de la Guardia, dando la razón a los funcionarios estatales y locales demócratas que demandaron.