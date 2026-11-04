Mientras los republicanos asimilan la contundente pela que sufrieron en las urnas luego de perder el control en el Senado federal y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump centró su mensaje del día en las ostentosas obras de construcción en la Casa Blanca.

En su primera comparecencia ante los medios tras la jornada electoral, el mandatario apenas abordó el avance de la llamada ola azul demócrata y prefirió enfocar su conferencia en los detalles de un nuevo y lujoso salón de recepciones que construye en los predios presidenciales.

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Durante el intercambio con la prensa, Trump detalló con entusiasmo las particularidades de la estructura.

“Tendrá techos de más de 50 pies de altura. No creo que haya otro salón de baile en el país con techos de esa altura... Va a ser, por mucho, el salón de baile más hermoso de cualquier parte del mundo”, manifestó el presidente.

Entre sus argumentos, justificó la obra señalando que la tradicional Sala Este no cuenta con el espacio necesario para albergar a los 350 invitados que solicitó el rey Carlos III para una cena de Estado.

“Queríamos que tuviera paredes de cristal para que, al estar adentro, se pueda ver hacia el jardín y el estanque reflectante. Es un proyecto que este lugar necesitaba desde hace más de cincuenta años”, continuó el mandatario.

En un monólogo salpicado de comentarios sobre helipuertos, el estanque reflectante de Washington y las fallas en el tipo de piedra caliza utilizada en la obra, Trump eludió la preocupación de los votantes por el alto costo de vida y la inflación, factores decisivos en las urnas.

Con una tasa de aprobación que ronda el 38.3% según análisis de Silver Bulletin, el mandatario insistió en que los republicanos habrían ganado la contienda si su nombre hubiese estado en la papeleta, pese a que pasó semanas pidiendo a sus seguidores que votaran como si él estuviera en la contienda.

Fractura interna y advertencias en el Congreso

La tibia reacción del presidente contrastó con la tormenta política que sacude las filas conservadoras tras perder el control legislativo.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene arremetió directamente contra el mandatario, señalándolo como el principal culpable del fracaso en las urnas y calificándolo como “un líder de culto”.

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A los reproches internos se sumó el congresista republicano por Kentucky, Thomas Massie, quien responsabilizó directamente al liderato de su partido y a la administración por el revés en el Congreso.

A través de su cuenta en la red social X, Massie sentenció que el resultado no responde a un respaldo ideológico hacia los demócratas, sino a un pase de factura ciudadano:

“El resultado de esta noche no se trata de depositar la fe en los demócratas o en principios socialistas; se trata de hacer que los republicanos rindan cuentas por traicionar sus promesas”.

Massie agregó que el electorado castigó al partido por apartarse de prioridades clave como poner a los estadounidenses primero, evitar intervenciones bélicas en el extranjero y atender reclamos fundamentales de justicia y transparencia.

Tonight’s outcome isn’t about placing faith in Democrats or socialist principles; it’s about holding Republicans accountable for betraying their promises.



All Republicans had to do was:



1. put Americans First

2. not start another war

3. prosecute sex traffickers — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 4, 2026

Al otro lado del pasillo, los demócratas preparan una agresiva agenda de fiscalización. Anticipando una avalancha de investigaciones y litigios contra la administración, el senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, ironizó sobre el cambio de mando:

“Los republicanos van a tener que sembrar nuevos bosques para todo el papel que necesitaremos imprimiendo citaciones legales (subpoenas)”.