El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal.

La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Rodríguez ocupa el vacío de poder en Caracas

En Caracas, la ciudad desde donde Maduro ha dirigido Venezuela durante casi trece años, el vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump expresó su disposición a colaborar con la nueva mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, una figura clave del chavismo.

“No nos va a costar nada, porque el dinero que va a venir de debajo del suelo es muy sustancial. No nos va a costar nada”, afirmó Trump, en referencia a los recursos que espera aprovechar durante esta nueva etapa.

A diferencia de lo ocurrido durante la invasión de Irak en 2003, cuando la administración de George W. Bush desmanteló por completo al partido Baaz de Saddam Hussein —una medida que luego se consideró un error que alimentó la resistencia—, el equipo de Trump parece estar adoptando un enfoque más directo, dialogando con la actual presidenta encargada y su entorno político.

En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una “agenda constructiva”.

Trump también declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere.

Trump descarta a María Corina Machado

Trump también desestimó una potencial presidencia de la líder opositora María Corina Machado argumentando que no tiene “apoyo ni respeto” en Venezuela. Machado pidió que sea Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en las controvertidas elecciones de 2024, quien asuma el poder dado que lo considera el presidente legítimamente elegido en esos comicios.

Varios gobiernos conservadores de la región se han hecho eco de esta petición, como el de Javier Milei desde Argentina y el de Daniel Noboa en Ecuador, entre otros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también depositó en González Urrutia unas esperanzas de transición “pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”.