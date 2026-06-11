( JIM LO SCALZO / POOL )

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este jueves una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán.

Según anunció Trump, el acuerdo podría producirse este fin de semana en Europa.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le habían hecho descartar planes para la toma del enclave, Trump respondió: “Lo descartaría si firmamos el acuerdo”.

El enclave alberga la terminal petrolera más importante del país persa.