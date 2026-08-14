MINNEAPOLIS. Según una orden de registro hecha pública este jueves, un hombre utilizó un destornillador para apuñalar mortalmente a su mujer y a su hija de 7 años en el interior de una guardería de Minnesota el miércoles por la mañana, antes de quitarse la vida.

La orden de registro del condado de Hennepin, a la que ha tenido acceso The Associated Press, identifica al hombre como Nathan Brown, de 41 años. Según el documento, apuñaló a su esposa, Kristen Brown, de 41 años, y a su hija, Evie Brown, en el interior de la guardería que Kristen Brown regentaba en el sótano de la vivienda familiar en Hopkins, un barrio residencial de Minneapolis. A continuación, se disparó y murió en un armario de la planta superior.

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La policía de Hopkins ha declarado este jueves en un comunicado que sigue investigando el caso.

Según los informes policiales, un padre que había llevado a dos de sus hijos a la guardería oyó gritos procedentes del sótano. El padre entró en la vivienda y, en un primer momento, pensó que Nathan Brown estaba practicando la reanimación cardiopulmonar, hasta que se dio cuenta de que se trataba de un ataque. El testigo llamó al 911 y huyó con sus hijos y otros dos niños.

Las autoridades afirmaron el miércoles que creen que Nathan Brown había asesinado anteriormente a una pariente de 78 años en su domicilio de Burnsville, a unas 20 millas (32 kilómetros) de Hopkins. Según los investigadores, Nathan Brown había estado viviendo allí recientemente. La policía no ha revelado la identidad de la mujer ni ha precisado qué relación tenía con Brown.

Según la orden judicial, el padre que presenció el ataque en la guardería declaró a los investigadores que Kristen Brown había enviado recientemente una carta a los padres en la que les comunicaba que la guardería cerraría en breve, alegando “problemas de relación con Nathan”.

Según las autoridades, había otros seis niños presentes, pero ninguno sufrió lesiones físicas.

Las autoridades no han facilitado ninguna información sobre un posible motivo de los asesinatos. Han indicado que no constaba ningún antecedente de llamadas a la policía relacionadas con la dirección de Hopkins.

Los registros indican que Kristen Brown contaba con la autorización del Estado desde 2019. La guardería tenía capacidad para 10 niños y se comprobó que cumplía con la normativa durante las inspecciones realizadas en 2023, 2024 y 2025. Los familiares de Kristen Brown se negaron a hacer declaraciones el jueves.

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Kristen Brown abrió la guardería “Brown Bear Childcare” unos meses después de dar a luz a Evie. En una publicación de 2019 en la página de Facebook de la guardería, Brown escribió que esperaba ayudar a su hija y a otros niños a “convertirse en personas felices, inteligentes y solidarias”.

Kristen Brown era licenciada en Fundamentos de la Educación Primaria por la Universidad de Minnesota Twin Cities y estaba titulada en terapia visual, según la página de Facebook de su guardería. Incorporaba clases de música y cocina a sus jornadas con los niños y los llevaba de excursión a un museo de ciencias y a un huerto.

Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, puedes ponerte en contacto con la línea nacional de ayuda para casos de crisis y prevención del suicidio en EE. UU. llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un servicio de chat en línea disponible en 988lifeline.org.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.