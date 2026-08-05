Un padre de Ohio utilizó la cuenta de TikTok de su hija de 11 años para hacerse pasar por ella y atraer hasta su vivienda al hombre acusado de haberla violado. Cuando el joven llegó al lugar, el padre le disparó dos veces, según la investigación.

De acuerdo con los fiscales, el caso comenzó después de que la madre de la niña encontrara en el teléfono de su hija un video que presuntamente mostraba a Diego Montoya González, de 20 años, abusando sexualmente de la menor en una vivienda de Grove City, Ohio.

Según informó ‘WBNS’, al día siguiente el padre de la niña, identificado como Malik Chandler, de 31 años, se hizo pasar por su hija a través de TikTok para convencer a Montoya González de regresar a la casa.

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La investigación señala que, una vez el joven llegó al lugar, Chandler le disparó dos veces. El padre declaró a los investigadores que inicialmente pretendía golpear al sospechoso, retenerlo y llamar a la Policía, pero aseguró que creyó verlo sacar un arma del bolsillo. En ese momento tomó una pistola que estaba sobre un mostrador y abrió fuego.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda encontraron a Montoya González con dos heridas de bala. Posteriormente fue trasladado al Grant Medical Center, en Columbus. El padre y el presunto agresor enfrentan procesos judiciales

Tras el tiroteo, Chandler fue acusado de agresión con agravantes. Por su parte, un gran jurado acusó a Montoya González de cinco cargos de distribución de material sexualmente explícito que involucra a una menor, dos cargos de violación y uno de obstrucción a la justicia.

Los fiscales también sostienen que en el teléfono del acusado fueron hallados varios videos que presuntamente muestran abuso sexual de menores, incluido un archivo que involucraría a un bebé o un niño pequeño.

Durante la audiencia de imputación celebrada en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Franklin, los padres de la menor estuvieron presentes. Según ‘WBNS’, el juez fijó para Montoya González una fianza de reconocimiento de 20,000 dólares y una fianza en efectivo de 50,000 dólares.