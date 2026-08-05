LONDRES. La policía de Londres informó el miércoles que una mujer fue arrestada después de que cuatro personas fueran apuñaladas en Covent Garden, una zona céntrica de la capital muy popular entre los turistas.

La Policía Metropolitana indicó que los primeros indicios apuntan a que se trató de un incidente relacionado con la salud mental y que se recuperaron tijeras en el lugar de los hechos. La policía informó que cuatro hombres de 34, 39, 42 y 52 años fueron encontrados con heridas de arma blanca y que una mujer de 47 años fue arrestada bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión.

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Los heridos fueron trasladados a un centro de traumatología tras el incidente ocurrido el miércoles por la tarde en la calle Endell. Dos fueron dados de alta y dos permanecieron con heridas que no se consideraban potencialmente mortales.

“Si bien la investigación aún se encuentra en una etapa temprana, queremos asegurar a la comunidad que actualmente creemos que se trata de un incidente aislado relacionado con la salud mental”, dijo el superintendente jefe Jason Stewart.

El gerente de una freiduría de pescado y patatas fritas cercana al lugar de los hechos dijo que las personas apuñaladas fueron elegidas al azar.

“No vi ninguna tijera, pero oí que eran unas tijeras pequeñas”, dijo Arjan Gjorga, y añadió que “la policía respondió de inmediato”.