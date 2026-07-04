Honolulu, Hawái. Los habitantes de territorios de Estados Unidos en el océano Pacífico occidental se preparaban el viernes para la posibilidad de un supertifón, apenas unos meses después de que la región fuera golpeada por el ciclón tropical más fuerte del planeta en lo que va del año.

La electricidad aún no se ha restablecido por completo en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, después de que el supertifón Sinlaku las azotara con vientos feroces y lluvias incesantes en abril. Algunas personas todavía viven en tiendas de campaña tras la destrucción de sus viviendas.

PUBLICIDAD

“Nos estamos preparando para pasar por todo esto otra vez”, dijo Edwin Propst, un exlegislador que trabaja en la oficina del gobernador en Saipán. ”Que esto pase ahora es terrible”.

Paul Stanko, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Guam, indicó que se prevé que el tifón Bavi se convierta en supertifón entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes, cuando se pronostica que llegue a las Marianas.

Un ciclón se convierte en supertifón cuando registra vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora o más. Los supertifones equivalen a un ciclón de categoría 4 alta o de categoría 5, explicó Stanko.

El servicio meteorológico informó que Bavi se encontraba el viernes a 760 millas) al este de Guam, con vientos máximos sostenidos de 80 mph.

Stanko señaló que algunos residentes esperan que Guam reciba el impacto principal de Bavi.

“Eso es lo que en realidad esperamos, porque entonces Saipán no lo recibiría tan fuerte”, comentó Stanko.

Guam está ubicada al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha y alberga dos grandes bases militares de Estados Unidos.

Propst contó que los residentes estaban cubriendo las ventanas con madera contrachapada y almacenando combustible, porque tras Sinlaku hubo largas filas en las gasolineras durante semanas.

El reverendo Francis Hezel, pastor asistente de la iglesia católica Santa Bárbara en Dededo, Guam, dijo que espera que ninguna isla reciba el golpe principal de la tormenta. Pero añadió que no estaba demasiado preocupado, tras haber vivido numerosos tifones. Tenía la esperanza de que Bavi cambiara de rumbo.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo el patrón se dirige hacia nosotros, pero esos patrones cambian”, señaló.

Aun así, trabajadores de la iglesia y residentes se estaban preparando.

“Esto se está convirtiendo en lo normal ahora: la preparación ante tifones”, dijo Hezel. “Está ocurriendo con más frecuencia”.

El fenómeno climático del Niño incrementa la actividad de la temporada de huracanes en el Pacífico. Expertos afirman que El Niño, un ciclo natural de calentamiento, debería calentar aún más un planeta que ya se está calentando por el efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles y probablemente potenciará el clima extremo en todo el mundo.

Propst manifestó que, aunque se ha avanzado mucho en la recuperación tras Sinlaku, “todavía no hemos llegado del todo”.

“Unos meses más habrían venido bien”, añadió.