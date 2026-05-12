Un veterano de la Infantería de Marina ( U.S. Marines) y un agente de la Policía Estatal, lograron detener a un hombre que armado de un rifle de asalto, abrió fuego al azar contra los vehículos que pasaban por una transitada avenida cerca de Boston, hiriendo a dos conductores, reportó CBS.

El incidente se registró el lunes en la tarde en la avenida Memorial Drive, en Cambridge, Massachusetts. El tirador, identificado como Tyler Brown, de 46 años, caminaba por el medio de los carriles disparando, lo que provocó que varios conductores abandonaran sus vehículos en medio de la carretera y buscaran refugio o intentaran ocultarse debajo de estos.

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Brown llegó a disparar entere 50 y 60 rondas de balas, antes de que el Uniformado que respondió a la llamada de emergencia y el exmilitar, le dispararan, alcanzándolo en sus extremidades inferiores. Una patrulla de la Policía, un vehículo del Correo de los Estados Unidos y una guagua escolar que al momento no transportaba estudiantes, fueron algunos de los vehículos alcanzados por las balas.

Según reportó The Associated Press, la avenida Memorial Drive bordea el río Charles de Cambridge, por lo que la zona es frecuentada por ciclistas y atletas que acostumbran ejercitarse en el área en las mañanas y las tardes.

“Mientras la gente saltaba de sus autos y se dispersaba en distintas direcciones… tanto el policía estatal como el civil, en lugar de ir en una sola dirección, se dirigieron hacia el sospechoso con sus armas para intentar poner fin a la situación”, declaró la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, en una conferencia de prensa el lunes por la noche.

Hasta el momento no hay una conexión entre los heridos y Brown, por lo que se entiende que son víctimas al azar. El tirador se encuentra hospitalizado y una vez sea dado de alta, se espera que se radiquen diversos cargos en su contra, entre ellos intento de asesinato y violación a la Ley de Armas.

Este no es el primer roce de Brown con la Justicia, en el 2014 enfrentó cargos por agresión con un arma e intimidación de testigos, delitos por los que fue declarado culpable y en el 2020 fue acusado por intento de asesinato contra agentes de la Policía de Boston, cargos por los que fue sentenciado a entre 5 y 6 años de cárcel.

Horas antes del tiroteo, que se registró a eso de la 1:00 p.m., la Policía de Boston había emitido una alerta de seguridad luego que un oficial de probatoria informara que Brown había hecho expresiones en las que amenazaba con hacerse daño a él y a otros. Media hora antes del incidente, dos patrulleros visitaron la residencia de Brown en un intento de corroborar si se encontraba bien, pero no lograron localizarlo.