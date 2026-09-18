Un hombre de 29 años que acababa de llegar de Guatemala y pasaría dos días en Los Ángeles, fue la tercera víctima fatal de un accidente que involucró a un helicóptero de NBC el martes en Los Ángeles, informó la revista People en Español.

Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, visitaba la ciudad con la intención de comprar vehículos de motor con fines comerciales, explicó Daniel Castillo, amigo de la víctima. “Era una persona alegre, alguien que siempre estaba ahí para quienes lo necesitaban”, señaló. “Siempre fue dinámico y trabajador. Hoy tristemente despertamos con la noticia de su fallecimiento en este accidente”, abundó.

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La ciudad de Culiapa, de donde era oriundo Mejía, publicó en sus redes sociales una nota de condolencias, dirigida a su familia. “La Municipalidad de Cuilapa y la Señora Alcaldesa lamentan el trágico fallecimiento de quien en vida fuera el Joven Edy Fernando Gutiérrez Mejia, más conocido como ‘Pichi’, por lo que elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y pedimos a Dios nuestro señor mucha resignación a toda la familia en estos momentos de dolor”, lee la publicación.

Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que realiza gestiones para la repatriación del cuerpo de Gutiérrez, a la vez que ofrece apoyó a dos ciudadanos guatemaltecos que resultaron heridos en el incidente. Los tres afectados eran originarios del municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, una localidad situada a unos 65 kilómetros al sudeste de Ciudad de Guatemala, informó EFE. “El MINEX lamenta el fallecimiento del connacional y reitera su compromiso con continuar brindando el acompañamiento consular a los afectados y sus familias”, señaló la Cancillería en el comunicado.

El helicóptero cubría un accidente de autobús en el que dos personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas, cuando se cree, experimentó una baja de potencia en uno de sus rotores, lo que provocó que la nave se desplomara. A bordo se hallaban la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes fallecieron en la tragedia. “Estamos al aire con corazones rotos esta noche porque perdimos a valiosos amigos y colegas”, dijeron las presentadoras Colleen Williams y Carolyn Johnson, de KNBC, quienes confirmaron los decesos poco después del incidente.

Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la nave se desplomó entre dos edificios comerciales, a unas 25 millas del centro de la ciudad.