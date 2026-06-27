Una mujer y sus cuatro hijos fueron hallados sin vida en el apartamento donde vivían en Nueva York y la Policía sospecha que la madre de la mujer y abuela de los niños, de 64 años los enveneno, según reportó CBS News.

La abuela de los niños, identificada como Amy Steadman, vivía en el mismo edificio de apartamentos que las víctimas, en la localidad de Mechanicville. El hallazgo se produjo luego que vecinos reportaran no haber visto a la hija de Steadman, Sara Myers, de 44 años, ni a sus hijos Harper, Hudson, Gavin y Gracelyn Harmon, de 13, 11 y 10 años respectivamente, desde hace varios días.

PUBLICIDAD

El jefe de la Policía de Mechanicville, William Rabbitt dijo que hasta el momento, la evidencia apunta a que Steadman pudo haber estado involucrada en los crímenes, aunque afirmó que la investigación está en proceso. Añadió que los investigadores han encontrado pruebas en la residencia, entre ellos una cantidad considerable de medicamentos con y sin receta, y que todo apunta a un envenenamiento intencional.

“Las pruebas recuperadas durante la investigación, incluyendo una nota manuscrita y otras pruebas circunstanciales, sugieren firmemente que Amy Steadman estuvo involucrada en las muertes”, añadió. Rabitt añadió que las pruebas no demuestran que personas ajenas al hogar hayan participado o tenido que ver con las muertes.

Añadió que el cuerpo de uno de los niños presentaba heridas de arma blanca que le ocasionaron le muerte. Mientras se aguarda por las pruebas toxicológicas realizadas a las otras víctimas.

El padre de los niños reside en Utah.