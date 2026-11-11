Algunos congresistas de la oposición demócrata que no llegaron a tiempo a la fallida votación del martes en la Cámara de Representantes para impulsar un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, atribuyeron su ausencia al tráfico de la capital estadounidense.

Un total de 11 legisladores demócratas faltaron a la votación, celebrada el martes por la noche. De haber acudido y votado en el mismo sentido que el resto de su partido, la iniciativa habría avanzado.

“Mientras me dirigía al hemiciclo para oponerme a esa moción, un incidente de tráfico y un autobús escoltado por la policía provocaron un retraso que hizo que la votación concluyera antes de que yo, junto con otros miembros, pudiera llegar a la Cámara”, explicó en redes sociales Jonathan Jackson, representante por Illinois.

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Un portavoz de Melanie Stansbury, de Nuevo México, señaló que el mismo incidente de tráfico impidió a la congresista acceder al Capitolio y que, cuando llegó al hemiciclo, la votación ya había terminado.

Laura Gillen, de Nueva York, aseguró que también quedó “atrapada detrás de la misma camioneta de policía” y que habría votado a favor de que el juicio político a Hegseth siguiera adelante.

Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica evitó que el pleno se pronunciara sobre los cargos contra el secretario de Defensa.

La medida fue impulsada por el congresista Thomas Massie, miembro del Partido Republicano pero muy crítico de Trump.

La votación evitó que el pleno tuviera que pronunciarse sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, entre ellos haber iniciado la guerra en Irán, ordenado la captura de Maduro y destruido decenas de lanchas en el Caribe sin autorización previa del Congreso.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró el martes que no había hablado con ninguno de sus compañeros ausentes, pero sostuvo que esa votación no suponía el final del proceso contra Hegseth, sino “el principio”.

A partir de enero, la nueva Cámara de Representantes surgida de las elecciones del 3 de noviembre contará con una amplia mayoría demócrata de más de 250 congresistas, que podría impulsar de nuevo la iniciativa.